Акции Tesla подешевели на 5% на фоне проверки работы автопилота электрокаров
Акции американского производителя электромобилей Tesla подешевели на 5%, свидетельствуют данные торгов на бирже Nasdaq.
По состоянию на 18.22 мск стоимость бумаг Tesla падает на 4,99% по сравнению со стоимостью закрытия предыдущего дня торгов, до $681,37 за штуку.
Котировки снижаются на фоне заявлений регулятора транспортной безопасности США, который сегодня объявил, что начинает расследование в отношении компании Tesla из-за подозрения в неполадках в системе автопилотирования (ADAS). Об этом ранее сообщало Reuters со ссылкой на Национальное управление дорожной безопасности (NHTSA) при минтрансе США.
По информации агентства, NHTSA с 2018 г. в США зафиксировало 11 случаев, в которых модели автомобиля Tesla «участвовали в [дорожно-транспортных] происшествиях и в результате врезались в один или более автомобилей». Ведомство в ходе расследования рассмотрит около 765 000 автомобилей, выпущенных с 2014 по 2021 г.