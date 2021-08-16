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Акции Tesla подешевели на 5% на фоне проверки работы автопилота электрокаров

Ведомости

Акции американского производителя электромобилей Tesla подешевели на 5%, свидетельствуют данные торгов на бирже Nasdaq. 

По состоянию на 18.22 мск стоимость бумаг Tesla падает на 4,99% по сравнению со стоимостью закрытия предыдущего дня торгов, до $681,37 за штуку. 

Котировки снижаются на фоне заявлений регулятора транспортной безопасности США, который сегодня объявил, что начинает расследование в отношении компании Tesla из-за подозрения в неполадках в системе автопилотирования (ADAS). Об этом ранее сообщало Reuters со ссылкой на Национальное управление дорожной безопасности (NHTSA) при минтрансе США. 

По информации агентства, NHTSA с 2018 г. в США зафиксировало 11 случаев, в которых модели автомобиля Tesla «участвовали в [дорожно-транспортных] происшествиях и в результате врезались в один или более автомобилей». Ведомство в ходе расследования рассмотрит около 765 000 автомобилей, выпущенных с 2014 по 2021 г.

Ранее по теме: В электрокары Tesla добавили поддержку русского языка

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных