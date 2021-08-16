Акции Tesla подешевели на 5% на фоне проверки работы автопилота электрокаров

По информации агентства, NHTSA с 2018 г. в США зафиксировало 11 случаев, в которых модели автомобиля Tesla «участвовали в [дорожно-транспортных] происшествиях и в результате врезались в один или более автомобилей». Ведомство в ходе расследования рассмотрит около 765 000 автомобилей, выпущенных с 2014 по 2021 г.