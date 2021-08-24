Украина продолжает замещать газ углем из России

Украина в первом полугодии на фоне жаркой погоды и высоких цен на газ в Европе увеличила импорт энергетического угля на 17% относительно уровня января – июня 2020 г. до 10,1 млн т. Ввоз российского угля в страну вырос на 12,5% до 6,7 млн т, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (Укрстат). В то же время сильно заработать на этом российские поставщики не смогли: в денежном выражении поставки выросли только на 3,5% до $587,8 млн (против $567,8 млн годом ранее), хотя цены на уголь в Европе находятся на максимуме за 13 лет.