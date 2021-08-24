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Украина продолжает замещать газ углем из России

Но российские компании зарабатывают здесь меньше, чем на поставках в Европу
Василий Милькин
Украина продолжает замещать газ углем из России /Андрей Гордеев / Ведомости

Украина в первом полугодии на фоне жаркой погоды и высоких цен на газ в Европе увеличила импорт энергетического угля на 17% относительно уровня января – июня 2020 г. до 10,1 млн т. Ввоз российского угля в страну вырос на 12,5% до 6,7 млн т, свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины (Укрстат). В то же время сильно заработать на этом российские поставщики не смогли: в денежном выражении поставки выросли только на 3,5% до $587,8 млн (против $567,8 млн годом ранее), хотя цены на уголь в Европе находятся на максимуме за 13 лет.

Россия сохранила позицию крупнейшего поставщика угля на Украину: ее доля на этом рынке в первом полугодии составила 66,3%. Резко вырос импорт из Казахстана – в 3,1 раза до 1,49 млн т и Польши – в 3,3 раза до 318 900 т. Поставки из США упали на 27,6% до 1,36 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных