«Интер РАО» ищет способ не платить углеродный налог ЕС

Панина также рассказала, как «Интер РАО» намерена избежать уплаты сборов в рамках вводимого в ЕС трансграничного углеродного регулирования (ТУР). «Один из возможных механизмов, на который мы делаем ставку, – это индивидуальный учет по фактическим выбросам СО2. Такой механизм действует и для потребителей, и для экспортеров электроэнергии, – пояснила она. – Для экспортеров это означает, что необходимо заключить прямой договор с поставщиком энергии и доказать, что его индивидуальные выбросы СО2 значительно ниже, чем среднестрановые в России, и тем более ниже, чем средние выбросы электростанций на ископаемом топливе в ЕС».