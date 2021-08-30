«Интер РАО» ищет способ не платить углеродный налог ЕС

«Интер РАО» ищет способ не платить углеродный налог ЕСНо помешать этому может заложенный в энергостратегию России рост выбросов CO2, считают эксперты
«Интер РАО» (оператор импорта-экспорта электроэнергии в России) улучшила прогноз по экспорту электроэнергии. Компания намерена поставить за рубеж по итогам года 19 млрд кВт ч, т. е. почти столько же, сколько в доковидном 2019 году (19,3 млрд кВт ч). Об этом в ходе телеконференции 27 августа сообщила член правления компании Александра Панина. Еще в марте «Интер РАО» прогнозировала поставку за рубеж 15 млрд кВт ч.
Панина также рассказала, как «Интер РАО» намерена избежать уплаты сборов в рамках вводимого в ЕС трансграничного углеродного регулирования (ТУР). «Один из возможных механизмов, на который мы делаем ставку, – это индивидуальный учет по фактическим выбросам СО2. Такой механизм действует и для потребителей, и для экспортеров электроэнергии, – пояснила она. – Для экспортеров это означает, что необходимо заключить прямой договор с поставщиком энергии и доказать, что его индивидуальные выбросы СО2 значительно ниже, чем среднестрановые в России, и тем более ниже, чем средние выбросы электростанций на ископаемом топливе в ЕС».