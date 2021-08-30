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«Интер РАО» ищет способ не платить углеродный налог ЕС

Но помешать этому может заложенный в энергостратегию России рост выбросов CO2, считают эксперты
Александр Волобуев Василий Милькин
Северо-Западная ТЭЦ – электростанция нового поколения, она работает не только в энергосистеме России, но и Финляндии /Интер РАО – Электрогенерация

«Интер РАО» (оператор импорта-экспорта электроэнергии в России) улучшила прогноз по экспорту электроэнергии. Компания намерена поставить за рубеж по итогам года 19 млрд кВт ч, т. е. почти столько же, сколько в доковидном 2019 году (19,3 млрд кВт ч). Об этом в ходе телеконференции 27 августа сообщила член правления компании Александра Панина. Еще в марте «Интер РАО» прогнозировала поставку за рубеж 15 млрд кВт ч.

Панина также рассказала, как «Интер РАО» намерена избежать уплаты сборов в рамках вводимого в ЕС трансграничного углеродного регулирования (ТУР). «Один из возможных механизмов, на который мы делаем ставку, – это индивидуальный учет по фактическим выбросам СО2. Такой механизм действует и для потребителей, и для экспортеров электроэнергии, – пояснила она. – Для экспортеров это означает, что необходимо заключить прямой договор с поставщиком энергии и доказать, что его индивидуальные выбросы СО2 значительно ниже, чем среднестрановые в России, и тем более ниже, чем средние выбросы электростанций на ископаемом топливе в ЕС».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных