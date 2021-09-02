Вертолетчики камчатской «Витязь-аэро» постоянно нарушали правила полетов

Вертолетчики камчатской «Витязь-аэро» постоянно нарушали правила полетовРосавиации надо решить, можно ли вернуть авиакомпании право возить пассажиров
Ространснадзор выявил около 50 нарушений эксплуатации вертолетов крупнейшей частной камчатской авиакомпании «Витязь-аэро», вертолет которой утонул в Курильском озере 12 августа. «Ведомости» ознакомились с предписанием Ространснадзора от 20 августа. Проведение проверки подтвердили представители Ространснадзора и авиакомпании.
Вертолет Ми-8 «Витязь-аэро» с 13 туристами и тремя членами экипажа затонул в озере на территории Кроноцкого заповедника. Восемь человек погибло. Следственный комитет рассматривает три версии аварии: неблагоприятные погодные условия (был туман), ошибка пилотирования и техническая неисправность Ми-8. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета также проводит расследование.
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