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Вертолетчики камчатской «Витязь-аэро» постоянно нарушали правила полетов

Росавиации надо решить, можно ли вернуть авиакомпании право возить пассажиров
Анастасия Львова
Характер местности, где выполнялись полеты, – много сопок, горы – требует более интенсивного маневрирования /Юрий Смитюк / ТАСС

Ространснадзор выявил около 50 нарушений эксплуатации вертолетов крупнейшей частной камчатской авиакомпании ­«Витязь-аэро», вертолет которой утонул в Курильском озере 12 августа. «Ведомости» ознакомились с предписанием Ространснадзора от 20 августа. ­Проведение проверки подтвердили представители Ространснадзора и авиакомпании.

Вертолет Ми-8 «Витязь-аэро» с 13 туристами и тремя членами экипажа затонул в озере на территории Кроноцкого заповедника. Восемь человек погибло. Следственный комитет рассматривает три версии аварии: неблагоприятные погодные условия (был туман), ошибка пилотирования и техническая неисправность Ми-8. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета также проводит расследование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных