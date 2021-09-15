АФК «Система» и «Сбер» купили производителя кагоцела за 1 рубль

АФК «Система» и «Сбер» купили производителя кагоцела за 1 рубльЧистый долг ГК «Ниармедик» на момент закрытия сделки составил 5,9 млрд рублей
У производителя противовирусного препарата кагоцел – группы компаний «Ниармедик» – сменился собственник. Ее приобрело АО «Новый инвестиционный холдинг» – совместное предприятие АФК «Система» Владимира Евтушенкова и «Сбера». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель корпорации. По его словам, в новой компании у АФК «Система» 50%+1 акция, остальное – у банка (50%–1). «Ведомости» направили запрос в «Сбер».
ГК «Ниармедик» была создана в 1989 г. группой ученых НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, среди них – Владимир Нестеренко. Препарат кагоцел является основным активом холдинга. В группу также входят два завода в Москве и Обнинске общей мощностью 100,2 млн упаковок лекарств в год, а также предприятие по производству медицинских изделий в Италии. «Ниармедик» является владельцем 50% в московской объединенной сети медицинских клиник «Ниармедик – доктор рядом» (16 учреждений). Оставшаяся доля принадлежит ООО «Доктор рядом холдинг», крупнейший бенефициар которого – «Вэб венчурс» (33,03%). По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Ниармедик диагностика», «Ниармедик плюс» и «Ниармедик фарма» принадлежат кипрской Nearmedic International ltd, крупнейшим бенефициаром которой является Нестеренко (41%). Имущество этих юрлиц, включая товарный знак «кагоцел», находится в залоге у «Сбера».
По словам представителя АФК «Система», «Новый инвестиционный холдинг» приобрел 100% Nearmedic International ltd, сумма сделки составила 1 руб. Он также уточнил, что чистый долг ГК «Ниармедик» на момент закрытия сделки составил 5,9 млрд руб. Для погашения части его перед «Сбером» банк и АФК «Система» предоставили «Новому инвестиционному холдингу» акционерное финансирование в равных долях на общую сумму 1,2 млрд руб. Стороны также заключили соглашение, в рамках которого АФК «Система» получила право приобрести долю «Сбера» в «Новом инвестиционном холдинге». В этом случае корпорации перейдут и долговые обязательства «Ниармедика» перед банком на 2,8 млрд руб. Максимальный срок исполнения соглашения – 3,5 года с даты закрытия сделки.
По данным RNC Pharma, продажи кагоцела в 2020 г. упали более чем в 2 раза - с 16 млн упаковок в 2019 г. до 7,6 млн. По оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, бренд «кагоцел» может стоить от 7 млрд до 12 млрд руб.