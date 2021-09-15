АФК «Система» и «Сбер» купили производителя кагоцела за 1 рубль

ГК «Ниармедик» была создана в 1989 г. группой ученых НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, среди них – Владимир Нестеренко. Препарат кагоцел является основным активом холдинга. В группу также входят два завода в Москве и Обнинске общей мощностью 100,2 млн упаковок лекарств в год, а также предприятие по производству медицинских изделий в Италии. «Ниармедик» является владельцем 50% в московской объединенной сети медицинских клиник «Ниармедик – доктор рядом» (16 учреждений). Оставшаяся доля принадлежит ООО «Доктор рядом холдинг», крупнейший бенефициар которого – «Вэб венчурс» (33,03%). По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Ниармедик диагностика», «Ниармедик плюс» и «Ниармедик фарма» принадлежат кипрской Nearmedic International ltd, крупнейшим бенефициаром которой является Нестеренко (41%). Имущество этих юрлиц, включая товарный знак «кагоцел», находится в залоге у «Сбера».