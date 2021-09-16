Строителям скоростной автомагистрали М12 от Москвы до Казани не хватает стройматериалов

С потоком идущих на стройку грузов сегодня не справляется железнодорожная станция в Муроме во Владимирской области, уточнил агентству гендиректор и совладелец ДСК «Автобан» Алексей Андреев. Его компания строит четвертый и шестой участки М12 во Владимирской, Нижегородской областях и Чувашии. По оценке Андреева, сейчас на стройку доставляется лишь 60–70% от необходимого компании количества грузов. Причем в 2022–2023 гг. количество грузов будет только расти.