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Строителям скоростной автомагистрали М12 от Москвы до Казани не хватает стройматериалов

Везти щебень приходится издалека, а это долго и невыгодно
Денис Ильюшенков Ксения Потаева
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Госкомпания «Автодор», которая является госзаказчиком крупных инфраструктурных проектов, столкнулась с ограничениями при доставке грузов на стройку автомагистрали Москва – Казань (М12) по железной дороге, рассказал гендиректор «Автодора» Вячеслав Петушенко (его слова передал «Интерфакс»). По словам Петушенко, на этапе активного развертывания работ у строителей возникли сложности с доставкой нужных объемов инертных грузов (щебень, гравий, керамзит, песок. – «Ведомости»). Это произошло из-за дефицита вагонов и ограничений на сети РЖД в местах, где будет проходить новая дорога, пояснил он.

С потоком идущих на стройку грузов сегодня не справляется железнодорожная станция в Муроме во Владимирской области, уточнил агентству гендиректор и совладелец ДСК «Автобан» Алексей Андреев. Его компания строит четвертый и шестой участки М12 во Владимирской, Нижегородской областях и Чувашии. По оценке Андреева, сейчас на стройку доставляется лишь 60–70% от необходимого компании количества грузов. Причем в 2022–2023 гг. количество грузов будет только расти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных