Строителям скоростной автомагистрали М12 от Москвы до Казани не хватает стройматериалов

Строителям скоростной автомагистрали М12 от Москвы до Казани не хватает стройматериаловВезти щебень приходится издалека, а это долго и невыгодно
Госкомпания «Автодор», которая является госзаказчиком крупных инфраструктурных проектов, столкнулась с ограничениями при доставке грузов на стройку автомагистрали Москва – Казань (М12) по железной дороге, рассказал гендиректор «Автодора» Вячеслав Петушенко (его слова передал «Интерфакс»). По словам Петушенко, на этапе активного развертывания работ у строителей возникли сложности с доставкой нужных объемов инертных грузов (щебень, гравий, керамзит, песок. – «Ведомости»). Это произошло из-за дефицита вагонов и ограничений на сети РЖД в местах, где будет проходить новая дорога, пояснил он.
С потоком идущих на стройку грузов сегодня не справляется железнодорожная станция в Муроме во Владимирской области, уточнил агентству гендиректор и совладелец ДСК «Автобан» Алексей Андреев. Его компания строит четвертый и шестой участки М12 во Владимирской, Нижегородской областях и Чувашии. По оценке Андреева, сейчас на стройку доставляется лишь 60–70% от необходимого компании количества грузов. Причем в 2022–2023 гг. количество грузов будет только расти.