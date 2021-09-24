Владелец ФК «Краснодар» Галицкий сообщил о болезни

«Здесь не секрет для краснодарцев, я болею, и поэтому у меня, к сожалению, такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве и не могу общаться с клубом в том количестве, в котором необходимо президенту клуба. Но это жизнь, и ты часто не являешься хозяином судьбы своей», — сказал бизнесмен. При этом он подчеркнул, что полностью не отошел от управления клубом. «Мы сейчас работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась, клуб не должен зависеть от одного человека. Я сейчас работаю над структурой, чтобы бюджет в $50-70 млн был без меня и чтобы школа могла финансироваться без меня. Я думаю, что к марту — апрелю мы закончим все эти процессы», — отметил Галицкий.