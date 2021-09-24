Владелец ФК «Краснодар» Галицкий сообщил о болезни

Владелец ФК «Краснодар» Галицкий сообщил о болезниНа фоне этого бизнесмен объявил об изменениях в структуре управления футбольным клубом
Основатель «Магнита», президент и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий сообщил о своей болезни, не уточнив диагноз. Об этом бизнесмен рассказал в интервью видеоподкасту «Коммент.Шоу», которое опубликовано на Youtube. По этой причине Галицкий периодически не может посещать домашние матчи, а также участвовать в операционном управлении ФК.
По его словам, менеджмент ФК работает над тем, чтобы изменить структуру управления, поскольку «клуб не должен зависеть от одного человека».
«Здесь не секрет для краснодарцев, я болею, и поэтому у меня, к сожалению, такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве и не могу общаться с клубом в том количестве, в котором необходимо президенту клуба. Но это жизнь, и ты часто не являешься хозяином судьбы своей», — сказал бизнесмен. При этом он подчеркнул, что полностью не отошел от управления клубом. «Мы сейчас работаем над тем, чтобы структура клуба изменилась, клуб не должен зависеть от одного человека. Я сейчас работаю над структурой, чтобы бюджет в $50-70 млн был без меня и чтобы школа могла финансироваться без меня. Я думаю, что к марту — апрелю мы закончим все эти процессы», — отметил Галицкий.
По его словам, предварительно структура управления клуба будет состоять из совета директоров, наблюдательного совета и банков, которые будут контролировать исполнение финансовых обязательств. Это так называемая форма эндаумента, когда есть целевой капитал, и доход от которого используют в некоммерческих целях, например, для финансирования организаций в сфере образования, культуры и науки.
«То есть это будет как эндаумент — достаточно пассивные вложения, которые позволят без меня содержать футбольный клуб. Болельщики должны знать, что клуб не должен заканчиваться на одном человеке. Это касается и школы», — сказал он. Он отметил, что к марту следующего года изменения в структуре управления ФК будут завершены и «и я буду свободен от клуба в плане моральных обязательств».
«Финансирование будет на 100% идти моими деньгами, но уже без меня, вне зависимости от того, могу я посещать домашние матчи или не могу, могу я участвовать в управлении или нет», — подытожил Галицкий.
Галицкий основал ФК «Краснодар» в 2008 г. с нуля и за 10 лет инвестировал в него $400 млн, писал Forbes. Клуб дебютировал в российской премьер-лиге в 2011 г., а в 2020 г. команда впервые сыграла в Лиге чемпионов. Бизнесмен полностью профинансировал строительство стадиона в Краснодаре, который был открыт в 2016 г. «Краснодар» за 2019-2020 г. получил от продажи акций больше 2,6 млрд руб., причем 1,5 млрд — в 2020 г., говорилось в отчетности ФК. Это больше, чем суммарный доход клуба от продажи билетов, спонсорских контрактов и прав на телетрансляции за 2020 г., который составил 1,36 млрд руб.
Галицкий также является основателем и бывшим совладельцем ритейлера «Магнит». Он продал 29,1% акций «Магнита» ВТБ в 2018 г. за 138 млрд руб. В 2019 г. бизнесмен вместе братом своей супруги, которого также зовут Сергей Галицкий, основал бренд тихих вин «Галицкий и Галицкий», их винодельня может выпускать порядка 66 000 бутылок в год. Forbes оценивает состояние Галицкого в $3,5 млрд, он занимает 40-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России в 2021г.