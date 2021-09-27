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Энергорынок не согласился с призывом Чубайса по угольным ТЭС

В Сибири и на Дальнем Востоке им пока нет альтернативы, говорят эксперты
Александр Волобуев
Специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс / Андрей Гордеев / Ведомости

В России замещение угля газом и зелеными энергомощностями – ветровыми (ВЭС), солнечными (СЭС) или малыми ГЭС – не всегда возможно и выгодно. К таким выводам пришли опрошенные «Ведомостями» участники энергорынка и эксперты, комментируя заявления спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса.

«Строительство новой угольной генерации стало бессмысленным. Потому что возобновляемая энергетика дешевле и для покупателя [энергии], и для инвестора, обеспечивая ему необходимый уровень окупаемости. Это фундаментальный сдвиг в структуре российской электроэнергетики», – говорил Чубайс 23 сентября во время онлайн-брифинга Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) по итогам отбора зеленых проектов с вводом в 2023–2028 гг. Он подчеркнул, что не призывает полностью отказаться от традиционной генерации в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных