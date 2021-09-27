Энергорынок не согласился с призывом Чубайса по угольным ТЭС

«Строительство новой угольной генерации стало бессмысленным. Потому что возобновляемая энергетика дешевле и для покупателя [энергии], и для инвестора, обеспечивая ему необходимый уровень окупаемости. Это фундаментальный сдвиг в структуре российской электроэнергетики», – говорил Чубайс 23 сентября во время онлайн-брифинга Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) по итогам отбора зеленых проектов с вводом в 2023–2028 гг. Он подчеркнул, что не призывает полностью отказаться от традиционной генерации в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ).