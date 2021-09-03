Чубайс заявил о провале угольной стратегии России

«Наша стратегия провалилась. Она не работоспособна. Она не может быть реализована в этой ситуации. Дальше мы можем продолжать закрывать глаза и говорить, что нам нужно бороться с угольной пылью. Только есть вещи, на которые мы можем повлиять, а есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Мы не можем повлиять на китайскую климатическую политику, она определилась без нас», — заявил он.