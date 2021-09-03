Чубайс заявил о провале угольной стратегии России
Угольная стратегия России, основанная на повышении экспорта угля в Азиатско-Тихоокеанский регион, провалилась, заявил специальный представитель президента страны по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе сессии «Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Угольная стратегия была разработана до 2035 г. Экспортировать уголь Россия собиралась прежде всего в Китай — на крупнейший в мире рынок. Однако Пекин объявил о намерении с этого года поставить «под жесточайший контроль» прирост потребления данного ресурса. Более того, с 2025 г. китайские власти решили начать сокращение абсолютного объема потребления угля в стране, рассказал Чубайс.
«Наша стратегия провалилась. Она не работоспособна. Она не может быть реализована в этой ситуации. Дальше мы можем продолжать закрывать глаза и говорить, что нам нужно бороться с угольной пылью. Только есть вещи, на которые мы можем повлиять, а есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Мы не можем повлиять на китайскую климатическую политику, она определилась без нас», — заявил он.
Чубайс подчеркнул, что для достижения поставленной президентом России Владимиром Путиным цели по росту экономики страны выше среднемирового уровня, необходимо идти «зеленым» путем. Тогда получится обеспечить повышении пенсий и зарплат, резюмировал он.
В ходе той же сессии президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф предупредил, что глобальный энергопереход может привести к падению реальных располагаемых доходов россиян до 14%. По подсчетам аналитиков кредитной организации, возможные потери для энергетического экспорта России к 2035 г. достигнут $179 млрд. При этом производство нефти и газового конденсата к 2050 г. упадет на 72%, газа — на 52%, энергетического угля — на 90%.