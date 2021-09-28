«Аэрофлот» начал продавать билеты на юг дешевле плацкарта

Как восстанавливаются авиаперевозки в России

По данным Росавиации, в августе 2021 г. российские авиакомпании перевезли 13,95 млн пассажиров, в том числе 3,3 млн человек в международном сообщении и 10,6 млн – во внутреннем. Общий объем пассажиропотока почти сравнялся с показателями доковидного 2019 года, когда в августе перевозки достигли 14,4 млн человек. Внутренние перевозки в августе этого года выросли на 31,3% по сравнению с тем же месяцем 2019 г., международные – упали на 47,7%. С начала 2021 г. общий пассажиропоток составил 71,2 млн человек, это на 17,5% ниже, чем в январе – августе 2019 г.