«Аэрофлот» начал продавать билеты на юг дешевле плацкарта

«Аэрофлот» начал продавать билеты на юг дешевле плацкартаКомпания агрессивно снижает цены, чтобы загрузить региональные рейсы
«Аэрофлот» выставил на продажу билеты на прямые рейсы из региональных аэропортов на юг России – в Краснодар, Анапу, Геленджик – по тарифам от 500 до 1500 руб. в одну сторону, следует из данных систем бронирования авиакомпании и онлайн-поисковиков билетов.
Например, билет без багажа по маршруту Казань – Краснодар на 30 сентября за три дня до вылета можно было купить за 539 руб., перелет из Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Самары в Анапу в конце сентября обошелся бы в 1500 руб. Столько же стоил билет из Оренбурга в Симферополь (на момент сдачи номера часть наиболее низких тарифов уже не предлагалась). Даже единственный российский лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») в рамках осенней промоакции продает билеты дороже – за 999–1999 руб. Остальные крупные авиакомпании – Utair, Nordwind, «Уральские авиалинии», Smartavia, S7 – предлагали перелет по этим же направлениям в конце сентября за 2800–4300 руб. в одну сторону. С октября цены авиакомпаний повысятся до 5000–6000 руб. за билет.
По большинству из этих направлений в некурортный сезон нет прямого железнодорожного сообщения, доехать можно только с пересадками по мультимодальной перевозке: поезд плюс автобус, поезд плюс самолет, поезд плюс поезд. Билеты на такие поездки стоят от 3200 до 6400 руб.
У «Аэрофлота» сейчас действительно одни из самых дешевых билетов из регионов на юг на осень, признает основатель сервиса Kupibilet.ru Сергей Пирожников. «Цены на юг в сентябре – декабре закономерно снижаются из-за падения спроса. Люди переориентируются на горнолыжные курорты», – поясняет он. Представитель сервиса Onetwotrip отмечает, что средняя цена на рейсы «Аэрофлота» на юг хоть и снизилась по сравнению с летними ценами, но не до 1500 руб. Рейсы в Сочи подешевели на 10% до 6900 руб., в Анапу – на 11% до 6600 руб., в Краснодар – на 5% до 8300 руб. То есть количество билетов по супернизким ценам сильно ограничено, поэтому средние значения выше.
Как восстанавливаются авиаперевозки в России
По данным Росавиации, в августе 2021 г. российские авиакомпании перевезли 13,95 млн пассажиров, в том числе 3,3 млн человек в международном сообщении и 10,6 млн – во внутреннем. Общий объем пассажиропотока почти сравнялся с показателями доковидного 2019 года, когда в августе перевозки достигли 14,4 млн человек. Внутренние перевозки в августе этого года выросли на 31,3% по сравнению с тем же месяцем 2019 г., международные – упали на 47,7%. С начала 2021 г. общий пассажиропоток составил 71,2 млн человек, это на 17,5% ниже, чем в январе – августе 2019 г.
Представитель «Аэрофлота» объяснил низкие цены необходимостью стимулировать спрос на новые для перевозчика региональные рейсы.
«При открытии новых рейсов авиакомпании, как правило, выставляют к продаже «промотарифы». Это эффективный маркетинговый инструмент, который позволяет привлечь клиентов и подхлестнуть спрос. Количество таких билетов ограничено», — сообщил представитель компании, не предоставив конкретных цифр. Стоимость билетов зависит и от объема выставленных провозных емкостей на линии, и от платежеспособности спроса, добавил он.
Свой новый региональный разлет «Аэрофлот» запустил в апреле 2021 г. Ранее перевозчик выполнял рейсы только из своего московского хаба в «Шереметьево». На такой шаг компания пошла, чтобы задействовать парк более чем из 200 самолетов, который простаивал весной – летом 2020 г. в период жесткого локдауна из-за пандемии COVID-19. За апрель – август 2021 г. на региональных рейсах «Аэрофлота» было перевезено 500 000 человек (4,9% от всего пассажиропотока авиакомпании за эти месяцы), а загрузка таких рейсов составила 80%, сообщал ранее перевозчик. Это выше, чем средняя занятость кресел на всех рейсах «Аэрофлота» (75,2% за январь – август 2021 г., по данным Росавиации).
«Аэрофлот» значительно сокращает в осенне-зимнем расписании программу полетов на юг – в Анапу и Геленджик рейсы приостанавливаются, в Сочи и Симферополь возобновляются с конца октября-начала ноября (весь октябрь они выполняться не будут или будут единичные рейсы). «Естественно, что в какой-то момент перехода на зимнее расписание часть рейсов на юг можно закрыть. Когда они закрываются, то последние дни полетов (конец сентября) рентабельность близка к нулю, поэтому и цены на них гораздо ниже», – говорит источник «Ведомостей» в «Аэрофлоте».
«Все авиакомпании в силу своих возможностей и позиционирования на рынке используют различные маркетинговые инструменты и решения», – комментирует тарифы «Аэрофлота» представитель Smartavia Виктор Аношкин. Он связывает снижение цен с завершением отпускного сезона и плохими погодными условиями в южных регионах, которые влияют на спрос. В Краснодарском крае уже вторую неделю наблюдаются мощные ливни и грозы.
Представитель авиакомпании Red Wings говорит, что платежеспособный спрос, особенно в регионах, остается невысоким, летний сезон закончился, а провозные емкости на внутреннем рынке по-прежнему рекордно избыточны. «Перевозчикам для заполнения бортов на высококонкурентных черноморских и столичном направлениях приходится устанавливать беспрецедентно низкие цены. При этом россияне в целом по-прежнему предпочитают не покупать билеты заранее, глубина продаж составляет 1–2 недели», – замечает он.
С Аношкиным соглашается аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова. «Аэрофлоту» необходимо загрузить свои самолеты в период сезонного падения спроса. В этот раз действительно скидки выше, чем обычно. Это связано с переизбытком мощностей внутри России из-за закрытых международных направлений», – говорит она. По данным Росавиации, в январе – августе 2021 г. пассажиропоток на внутренних авиалиниях в России вырос на 20% относительно того же периода доковидного 2019 года – до 59,2 млн человек, тогда как в международных перевозках упал на 67% до 12,1 млн человек.
Называть эти акции перевозчика демпингом нельзя, считает Сахнова: «Авиакомпания и ранее устраивала осенние и весенние распродажи, когда туристические потоки резко падали. При этом в доковидные времена у «Аэрофлота» были международные бизнес-пассажиры, которые поддерживали выручку в несезон, сейчас же их значительно меньше». Аналитик добавляет, что помимо «Аэрофлота» также и Utair, и «Уральские авиалинии» предлагают очень выгодную сетку тарифов на рейсах на юг.
Представитель ФАС пояснил, что цены на авиабилеты по 1000–1500 руб. за штуку на южные направления в эконом-классе уже фиксировались в мае 2019 г. и осенью 2020 г. «Тарифы на авиаперевозки определяются балансом спроса и предложения, покупательной способностью потребителей. Цены на билеты формируются в зависимости от количества свободных мест в салоне воздушного судна, спроса. При этом авиаперевозчиками предлагается несколько видов тарифов, начиная с минимального», – отметил собеседник «Ведомостей».
Представитель Минтранса отказался от комментариев «Ведомостям». В Росавиации сообщили, что не ведут статистики по стоимости авиабилетов. В «Уральских авиалиниях», S7, Nordwind и «Победе» не ответили на вопросы «Ведомостей». Запрос направлен также в авиакомпанию Utair.