Иностранным посредникам могут запретить взаиморасчеты при покупке авиабилетов

«Почти все крупные российские перевозчики, Red Wings в том числе, сегодня являются одновременно клиентами как ТКП, так и BSP. Мы около 60% билетов продаем напрямую на своем сайте, а львиная доля билетов, которые продаются через агентов, оформляется именно через ТКП», – сообщил представитель Red Wings. «Возможность взаиморасчетов с агентами через ТКП в «Аэрофлоте» давно реализована. Выбор системы остается за агентом: есть возможность осуществлять расчеты и через ТКП, и через BSP», – сообщил «Ведомостям» представитель «Аэрофлота» Михаил Демин. S7 Airlines также пользуется двумя системами, подтвердил ее представитель.