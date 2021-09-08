Иностранным посредникам могут запретить взаиморасчеты при покупке авиабилетов

Иностранным посредникам могут запретить взаиморасчеты при покупке авиабилетовЭто сделает Транспортную клиринговую палату монополистом в этом сегменте
Правительство начало проработку предложений госкорпорации «Ростех» по созданию в России единой национальной системы взаиморасчетов авиакомпаний. Такое поручение ведомствам дал первый вице-премьер Андрей Белоусов, следует из июньского письма руководителя ФАС Максима Шаскольского в адрес Белоусова (копия документа есть у «Ведомостей»).
Шаскольский лишь упоминает идеи «Ростеха», которые госкорпорация направила в правительство еще в апреле, но ясно, что речь идет о системе взаиморасчетов авиакомпаний и агентов, которые продают билеты на их рейсы. Представитель «Ростеха» отказался от комментариев.
Сегодня в России действуют две системы взаиморасчетов в авиации – это Система взаиморасчетов на воздушном транспорте (СВВТ, принадлежит Транспортной клиринговой палате, ТКП) и иностранная BSP (Billing and Settlement Plan), созданная Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Услуги посредника для взаиморасчетов – ТКП или BSP – нужны, если билет покупается не у самой авиакомпании, а, например, через турагента, агрегатор билетов или другого перевозчика (в случае перевозки с пересадками).
Что такое Транспортная клиринговая палата
ТКП была создана в 1990-х гг. для ведения взаиморасчетов между авиакомпаниями и агентами при продаже билетов. Это был исполнительный орган Минтранса по расчетам, учредителями его были все ведущие авиакомпании России и СНГ. По «СПАРК-Интерфаксу», сейчас 80% ТКП владеют структуры, которые контролируют семья экс-гендиректора «Внуковских авиалиний» Татевоса Суринова (скончался в 2015 г.) и его партнер Сулейман Ибрагимов.
Предложения «Ростеха» сводятся к тому, чтобы обязать компании проводить все такие расчеты только через СВВТ ТКП, т. е. запретить BSP работать в России, поясняет источник «Ведомостей», знакомый с инициативой «Ростеха». Сотрудник российского агента по продажам авиабилетов говорит, что бенефициаром инициативы является сама ТКП, а «Ростех» ее лоббирует, но не будет создавать свой отдельный IT-продукт. Представитель ТКП отказался от комментариев.
В 2018 г. только 16% транзакций проходило через СВВТ и ею пользовались региональные авиакомпании, писал в 2019 г. «Коммерсантъ». Но, по данным «Ведомостей», многие крупные авиакомпании России признают, что пользуются обеими системами взаиморасчетов.
«Почти все крупные российские перевозчики, Red Wings в том числе, сегодня являются одновременно клиентами как ТКП, так и BSP. Мы около 60% билетов продаем напрямую на своем сайте, а львиная доля билетов, которые продаются через агентов, оформляется именно через ТКП», – сообщил представитель Red Wings. «Возможность взаиморасчетов с агентами через ТКП в «Аэрофлоте» давно реализована. Выбор системы остается за агентом: есть возможность осуществлять расчеты и через ТКП, и через BSP», – сообщил «Ведомостям» представитель «Аэрофлота» Михаил Демин. S7 Airlines также пользуется двумя системами, подтвердил ее представитель.
Представители авиакомпаний не ответили на вопрос «Ведомостей», к чему может привести фактический запрет на пользование услугами BSP.
Среди крупнейших пользователей СВВТ по объему сделок в 2021 г. – Utair, Nordwind, Smartavia и Nordstar, следует из данных ТКП. Взаиморасчеты в ней также осуществляют «Победа» (которая пользуется только СВВТ) и «Уральские авиалинии» (всего 76 перевозчиков).
И ТКП, и BSP берут комиссию за свои услуги. А ТКП за оформление билета в СВВТ начисляет помимо комиссии еще и так называемую такcу под кодом ZZ, равную 185 руб. с каждого билета. По данным ФАС, с 2017 г. доходы компании от сбора превысили 8 млрд руб. «Данный сбор не предусмотрен законодательством и не является доходом авиакомпании, а собирается в пользу ТКП. Сумма взимается с пассажиров напрямую, завышая стоимость авиабилетов на перелеты российскими авиакомпаниями», – писал в 2020 г. бывший руководитель ФАС Игорь Артемьев экс-министру транспорта Евгению Дитриху. Шаскольский в письме Белоусову подтверждает позицию службы, что такса ZZ нелегитимна.
Тариф BSP не раскрывается. «Комиссия за проведение транзакции в СВВТ в разы меньше, чем в международных системах, в том числе в IATA BSP», – говорит генеральный директор агентства Infomost Борис Рыбак. Размер комиссии он не назвал.
С 2019 г. ТКП пытается легализовать таксу ZZ, но для этого надо скорректировать Федеральные авиационные правила. Против легализации выступает и Росавиация: предлагаемые ТКП изменения «вводят новый сбор за оформление билета, не относящийся к расходам перевозчика по договору перевозки», что может привести к «необоснованному увеличению стоимости авиаперевозки для пассажира», следует из письма замруководителя Росавиации Олега Сторчевого в Минтранс (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Представитель Минтранса отказался от комментариев. Региональный директор ИАТА в России и СНГ Дмитрий Шамраев адресовал вопросы в глобальный офис IATA. Представители крупнейших агентов по продаже авиабилетов Onetwotrip, Tutu.ru и Ozon.travel не предоставили комментариев к моменту сдачи материала. Эти компании продают авиабилеты как через СВВТ, так и через BSP.
Обороты транзакций в СВВТ все равно сильно ниже, чем в глобальной BSP IATA, говорит Рыбак. Примерно 60 млн россиян, которые путешествовали за границу до пандемии, оформили билеты в BSP, на внутренних рейсах половина оформлялась в BSP, половина – в СВВТ, объясняет эксперт. «Система ТКП хороша для рейсов внутри России, иностранные агенты чаще пользуются BSP. К тому же нельзя запретить иностранным перевозчикам выбирать партнера, а они в большинстве своем пользуются глобальным продуктом», – заключает Рыбак.