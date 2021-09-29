Как в России крадут лекарства

По словам источника «Ведомостей», на складе московской аптеки было найдено более 25 лекарственных наименований. Большинство упаковок, как следует из электронной системы мониторинга движения лекарств (позволяет прослеживать движение упаковки от производителя до конечного потребителя), было выдано льготникам и пациентам больниц. «Ведомости» ознакомились с данными системы. Так, четыре упаковки препарата плегриди (принадлежит структурам американской Biogen), который используется для лечения рассеянного склероза, были отпущены в марте 2021 г. в Тольяттинской городской поликлинике № 2 по льготным рецептам. Ее представитель заявил, что информации о том, как эти лекарства в итоге оказались на складе московской аптеки, у медучреждения нет.