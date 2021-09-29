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Как в России крадут лекарства

Эксперты оценивают нелегальный рынок препаратов в 15–20 млрд руб. в год
Мария Котова
Сергей Фадеичев / ТАСС

В конце лета 2021 г. столичные оперативники приобрели в одной из московских аптек две упаковки препарата RoActemra за 177 000 руб. Это была проверочная закупка, лекарства имели признаки фальсификата, далее оперативники обыскали склад аптеки и обнаружили там множество других препаратов неизвестного происхождения – как правило, дорогостоящих и предназначенных для пациентов больниц и льготников. После этого было возбуждено уголовное дело по признакам сбыта фальсифицированных или недоброкачественных лекарств (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ), его ведет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Источник «Ведомостей», участвующий в расследовании уголовного дела, утверждает, что препараты могли быть украдены из государственных медицинских учреждений разных регионов примерно по одной и той же схеме. Это не первый выявленный случай такого рода. По оценке RNC Pharma, нелегальный оборот лекарств в России составляет порядка 15–20 млрд руб. в год. Эту проблему должна была решить запущенная в 2020 г. система маркировки лекарств, но эксперты считают, что она не поможет избавиться от нелегального рынка полностью.

Крадут везде: Тольятти, Петербург, Москва, Саратов, Ставрополье

По словам источника «Ведомостей», на складе московской аптеки было найдено более 25 лекарственных наименований. Большинство упаковок, как следует из электронной системы мониторинга движения лекарств (позволяет прослеживать движение упаковки от производителя до конечного потребителя), было выдано льготникам и пациентам больниц. «Ведомости» ознакомились с данными системы. Так, четыре упаковки препарата плегриди (принадлежит структурам американской Biogen), который используется для лечения рассеянного склероза, были отпущены в марте 2021 г. в Тольяттинской городской поликлинике № 2 по льготным рецептам. Ее представитель заявил, что информации о том, как эти лекарства в итоге оказались на складе московской аптеки, у медучреждения нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных