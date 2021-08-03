Аналитики заявили о сохранении оборота аптек на уровне начала пандемии

В RNC Pharma заявили, что в первом полугодии столь ажиотажного спроса на лекарства, как в прошлом году, не наблюдалась. Оборот же не снизился из-за роста цен на лекарства. Дистрибутор «Протек», в свою очередь, сообщил об увеличении отгрузок в июне на 12% в годовом выражении и на 27% по отношению к маю. По информации поставщика, заметно увеличился спрос граждан на лекарства для органов дыхания, противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы, а также системные противомикробные средства.