Аналитики заявили о сохранении оборота аптек на уровне начала пандемии
Объем выручки российских фармритейлеров за первые шесть месяцев текущего года составил 552,1 млрд руб., что лишь на 1% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании DSM Group. При этом в первом полугодии 2020 г. на фоне пандемии коронавируса в стране наблюдался ажиотажный спрос на лекарства.
В первом квартале этого года оборот аптек сократился на 10% относительно того же периода прошлого года. Однако во втором квартале выручка фармритейлеров стала расти: на 5% в апреле, и на 10% в мае и июне. Это произошло на фоне новой волны коронавируса в России.
В RNC Pharma заявили, что в первом полугодии столь ажиотажного спроса на лекарства, как в прошлом году, не наблюдалась. Оборот же не снизился из-за роста цен на лекарства. Дистрибутор «Протек», в свою очередь, сообщил об увеличении отгрузок в июне на 12% в годовом выражении и на 27% по отношению к маю. По информации поставщика, заметно увеличился спрос граждан на лекарства для органов дыхания, противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы, а также системные противомикробные средства.
Маркетплейс «Здравсити» сообщил, что покупатели начали отдавать предпочтение более дорогим лекарствам. По данным DSM Group, объем продаж препаратов со стоимостью выше 500 руб. вырос в июне на 2% по сравнению с маем, в то время как лекарств в ценовой категории от 150 до 500 руб. снизился на 0,9%.
В Ассоциации независимых аптек (АСНА) заявили, что выросли и онлайн-продажи фармпрепаратов — на 9% в июне по сравнению с маем. При этом в некоторых аптеках сегмент e-commerce увеличился на 50%.