Минздрав хочет ужесточить требования для онлайн-торговли рецептурными лекарствами

Согласование в текущей редакции может привести к допуску к онлайн-продажам «недоброкачественных препаратов», говорится в отзыве Минздрава, с копией которого ознакомились «Ведомости». Это связано с тем, что в проекте не описано, каким образом участники эксперимента будут взаимодействовать друг с другом, сказано там. Также в нем не оговорено, что все продаваемые онлайн рецептурные лекарства должны быть внесены в систему маркировки товаров, а каждый этап реализации должен быть там зафиксирован. Представитель Минздрава лишь заметил, что необходимо отработать модель доставки, которая обеспечит безопасность пациентов.