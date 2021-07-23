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Минздрав хочет ужесточить требования для онлайн-торговли рецептурными лекарствами

Это усложнит участие маркетплейсов в пилотном проекте
Мария Котова
Онлайн-торговля лекарствами в целом развивается медленнее, чем могла бы /Максим Стулов / Ведомости

Законопроект Минэкономразвития о проведении эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарствами Минздрав не согласовал, рассказал источник, участвующий в разработке документа. Представитель Минэкономразвития эту информацию подтвердил.

Согласование в текущей редакции может привести к допуску к онлайн-продажам «недоброкачественных препаратов», говорится в отзыве Минздрава, с копией которого ознакомились «Ведомости». Это связано с тем, что в проекте не описано, каким образом участники эксперимента будут взаимодействовать друг с другом, сказано там. Также в нем не оговорено, что все продаваемые онлайн рецептурные лекарства должны быть внесены в систему маркировки товаров, а каждый этап реализации должен быть там зафиксирован. Представитель Минздрава лишь заметил, что необходимо отработать модель доставки, которая обеспечит безопасность пациентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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