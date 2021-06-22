В России готовят эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами

В России готовят эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствамиМинэкономики предложило провести пилот в Москве, Московской и Белгородской областях
Минэкономразвития предложило провести эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами и опубликовало соответствующий законопроект с поправками к ФЗ «Об обращении лекарственных средств» на портале нормативных правовых актов. Проведение данного эксперимента стало возможным благодаря принятому закону «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ». Он дает право правительству временно вводить более гибкое регулирование в отдельных отраслях экономики, нуждающихся в цифровизации.
В законопроекте сказано, что дистанционная торговля не будет распространяться на продажу наркотических и психотропных лекарств, сильнодействующих препаратов, содержащих более 25% этилового спирта, а также лекарств, которые содержат небольшое количество наркотических или психотропных веществ и их прекурсоров.
Представитель Минэкономразвития сообщил «Ведомостям», что законопроект дает правительству право установить экспериментальный правовой режим. «На сегодняшний день экспериментальный правовой режим планируется провести с участием компании Ozon на территории Москвы, Московской и Белгородской областей», — рассказал представитель министерства. Только в Москве в 2020 г. было выписано более 1 млн электронных рецептов, но приобретать рецептурные лекарственные препараты дистанционно по таким электронным рецептам нельзя, отметил представитель.
В регионах, где будет установлен экспериментальный правовой режим, клиент онлайн-аптеки сможет выбрать необходимый рецептурный препарат на сайте, после чего сайт запросит подтверждение наличия выписанного рецепта на данный препарат, пояснил представитель министерства. Для этого покупатель будет перенаправляться на сайт сервиса «Электронный рецепт», который подключен к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). В случае подтверждения наличия рецепта на выбранный препарат покупатель сможет положить рецептурный препарат в корзину. После оплаты заказа курьер доставит лекарственный препарат с соблюдением условий его хранения по указанному покупателем адресу.
«В рамках экспериментального правового режима можно будет дистанционно покупать и получать такие рецептурные препараты, как антибиотики, препараты для лечения хронических заболеваний сердца, бронхиальной астмы, диабета, заболеваний опорно-двигательного аппарата и многие другие», — отметил представитель Минэкономики.
Из пояснительной записки следует, что законопроект разработан на основе предложений ООО «Интернет Решения» — основной операционной дочки онлайн-ритейлера Ozon. Представитель компании заявил «Ведомостям», что Ozon предложил установить экспериментальный правовой режим по дистанционной продаже рецептурных лекарств «в ряде регионов, где есть необходимая нормативно-правовая база и технологические возможности для внедрения такой инновации, как электронный рецепт».
«Разрешение дистанционной продажи рецептурных лекарственных средств позволит существенно повысить их доступность для населения и минимизирует риски нарушений, связанных с их отпуском», — отметил представитель онлайн-ритейлера.
Ozon был первым крупным онлайн-игроком, который получил разрешение на дистанционную продажу безрецептурных лекарств осенью 2020 г., напомнил представитель компании. Он отметил рост спроса на безрецептурные лекарства — январе-марте 2021 г. Штучные продажи препаратов выросли на 25% по сравнению с IV кварталом 2020 г.
На данный момент разрешена торговля в интернете только безрецептурными лекарствами, закон об этом вступил в силу в апреле 2020 г., до этого их можно было лишь забронировать и забрать в аптеке. По данным DSM Group, продажи аптек в онлайне в 2020 г. составили порядка 93,2 млрд руб. (совокупно препараты и нелекарственный ассортимент). Доля онлайна в структуре всех продаж сетей составляет 6,6%.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; включает Ozon.ru, Wildberries, Сбермаркет, iHerb, «Почту России» и др.) предлагала Минздраву легализовать доставку и рецептурных препаратов тоже, в ответ на что в министерстве заявляли, что это будет возможно только после появления практики продажи безрецептурных.
«Ведомости» направили запросы представителям Минздрава, Минцфиры и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
В конце 2018 г., когда дистанционная торговля лекарствами еще была полностью запрещена, Ozon запустил доставку безрецептурных препаратов, открыв при этом аптечный пункт. Компания придумала схему, в рамках которой при оформлении доставки покупатель заключал договор поручительства с курьером и тот привозил заказ по нужному адресу. Такой подход был раскритикован представителями аптечных сетей, они пожаловались на Ozon в Генпрокуратуру. Но там нарушений не нашли, после чего некоторые сети, например «Самсон-фарма», начали торговать лекарствами в интернете по такому же принципу. В феврале 2020 г., когда доставка безрецептурных лекарств была уже легализована, крупные аптечные сети обнаружили, что сервис по заказу лекарств «Сбер Еаптека» доставляет рецептурные препараты, и пожаловались в Генпрокуратуру и на эту компанию. Однако впоследствии жалоба была отозвана, а стороны заключили меморандум, в рамках которого обязались не нарушать действующее законодательство.