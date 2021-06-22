В России готовят эксперимент по онлайн-торговле рецептурными лекарствами

В конце 2018 г., когда дистанционная торговля лекарствами еще была полностью запрещена, Ozon запустил доставку безрецептурных препаратов, открыв при этом аптечный пункт. Компания придумала схему, в рамках которой при оформлении доставки покупатель заключал договор поручительства с курьером и тот привозил заказ по нужному адресу. Такой подход был раскритикован представителями аптечных сетей, они пожаловались на Ozon в Генпрокуратуру. Но там нарушений не нашли, после чего некоторые сети, например «Самсон-фарма», начали торговать лекарствами в интернете по такому же принципу. В феврале 2020 г., когда доставка безрецептурных лекарств была уже легализована, крупные аптечные сети обнаружили, что сервис по заказу лекарств «Сбер Еаптека» доставляет рецептурные препараты, и пожаловались в Генпрокуратуру и на эту компанию. Однако впоследствии жалоба была отозвана, а стороны заключили меморандум, в рамках которого обязались не нарушать действующее законодательство.