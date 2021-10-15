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Минэнерго хочет продлить модернизацию ТЭС после 2031 года

Это укладывается в планы правительства по уходу от угольной энергетики к более низкоуглеродной
Александр Волобуев
Максим Стулов / Ведомости

Минэнерго считает необходимым продлить программу модернизации теплоэлектростанций (ТЭС) за счет энергорынка, сообщил министр Николай Шульгинов 14 октября в рамках форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). «Будем выходить с таким предложением», – сказал он. И добавил, что основной акцент будет сделан на развитие когенерации (одновременная выработка ТЭЦ электроэнергии и тепла) и парогазовый цикл (ПГУ, комбинация газовой и паровой турбины с КПД 50–55%).

«Мы считаем, что останавливаться нельзя. Но только не так, что кто захотел [тот и окупает любые свои проекты за счет рынка], все же акцент, повторяю, – когенерация и плюс парогазовый цикл», – отметил Шульгинов (цитата по «Интерфаксу»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных