Минэнерго хочет продлить модернизацию ТЭС после 2031 года

«Мы считаем, что останавливаться нельзя. Но только не так, что кто захотел [тот и окупает любые свои проекты за счет рынка], все же акцент, повторяю, – когенерация и плюс парогазовый цикл», – отметил Шульгинов (цитата по «Интерфаксу»).