Минэнерго хочет продлить модернизацию ТЭС после 2031 года

Минэнерго хочет продлить модернизацию ТЭС после 2031 годаЭто укладывается в планы правительства по уходу от угольной энергетики к более низкоуглеродной
Минэнерго считает необходимым продлить программу модернизации теплоэлектростанций (ТЭС) за счет энергорынка, сообщил министр Николай Шульгинов 14 октября в рамках форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН). «Будем выходить с таким предложением», – сказал он. И добавил, что основной акцент будет сделан на развитие когенерации (одновременная выработка ТЭЦ электроэнергии и тепла) и парогазовый цикл (ПГУ, комбинация газовой и паровой турбины с КПД 50–55%).
«Мы считаем, что останавливаться нельзя. Но только не так, что кто захотел [тот и окупает любые свои проекты за счет рынка], все же акцент, повторяю, – когенерация и плюс парогазовый цикл», – отметил Шульгинов (цитата по «Интерфаксу»).
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