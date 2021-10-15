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Туроператоры ждут снижения стоимости туров в Египет и ОАЭ на 15–20%

Спрос на российские курорты упадет на четверть после возобновления чартерных рейсов в эти страны
Маргарита Соболь Екатерина Бурлакова
Туроператоры ждут взрывного роста спроса. Если в последние месяцы в Египет летало около 100 000 туристов в месяц, то после отмены ограничений это число может вырасти в несколько раз / PIXABAY

Оперативный штаб по борьбе коронавирусом сообщил, что с 9 ноября Россия снимет все ограничения на регулярные и чартерные рейсы на популярные туристические направления: египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, а также в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Египет до 2015 г. был на втором месте после Турции по популярности среди российских туристов: тогда эту страну посещало 2–3 млн человек из нашей страны. В конце 2015 г. российские власти ввели ограничения на авиасообщения с этой страной из-за теракта на борту рейса «Когалымавиа». Эти ограничения сняли только в июле 2021 г. Но из-за пандемии пока доступны только регулярные рейсы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных