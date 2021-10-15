Туроператоры ждут снижения стоимости туров в Египет и ОАЭ на 15–20%Спрос на российские курорты упадет на четверть после возобновления чартерных рейсов в эти страны
Оперативный штаб по борьбе коронавирусом сообщил, что с 9 ноября Россия снимет все ограничения на регулярные и чартерные рейсы на популярные туристические направления: египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, а также в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Египет до 2015 г. был на втором месте после Турции по популярности среди российских туристов: тогда эту страну посещало 2–3 млн человек из нашей страны. В конце 2015 г. российские власти ввели ограничения на авиасообщения с этой страной из-за теракта на борту рейса «Когалымавиа». Эти ограничения сняли только в июле 2021 г. Но из-за пандемии пока доступны только регулярные рейсы.
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