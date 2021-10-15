Туроператоры ждут снижения стоимости туров в Египет и ОАЭ на 15–20%

Египет до 2015 г. был на втором месте после Турции по популярности среди российских туристов: тогда эту страну посещало 2–3 млн человек из нашей страны. В конце 2015 г. российские власти ввели ограничения на авиасообщения с этой страной из-за теракта на борту рейса «Когалымавиа». Эти ограничения сняли только в июле 2021 г. Но из-за пандемии пока доступны только регулярные рейсы.