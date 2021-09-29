Доходы гостиничного бизнеса России превысили доковидный уровень

Доходы гостиничного бизнеса России превысили доковидный уровеньРосту спроса способствовали закрытие авиасообщения с Турцией и программа туристического кэшбека
Доходы гостиничного бизнеса в России во II квартале превысили уровень доковидного 2019 года, следует из статистического бюллетеня Росстата, с которым ознакомились «Ведомости». Выручка гостиничного сектора (гостиницы, хостелы, мотели) за отчетный период составила 70,7 млрд руб., что на 13,6% превышает показатель 2019 г., подсчитали в статистическом ведомстве. Доходы санаторно-курортных организаций (пансионаты, дома отдыха, санатории) за тот же период выросли на 11,3% по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. до 34,2 млрд руб.
На этом фоне доходы туроператоров и турагентств в России отстают от показателя 2019 г. примерно на треть. Во II квартале объем услуг, оказанных туроператорами, на 31,4% ниже аналогичного периода 2019 г. – 30 млрд руб. Туристический поток также еще не восстановился: во II квартале число людей, проживавших в гостиницах и других средствах размещения туристов, составило 15,2 млн человек (-12,1% ко II кварталу 2019 г.), число иностранцев было на уровне 580 400 человек, что на 78% ниже II квартала 2019 г.