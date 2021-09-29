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Доходы гостиничного бизнеса России превысили доковидный уровень

Росту спроса способствовали закрытие авиасообщения с Турцией и программа туристического кэшбека
Татьяна Морозова
На доходы гостиничного комплекса во II квартале повлияла временная отмена авиасообщения с Турцией / Евгений Разумный / Ведомости

Доходы гостиничного бизнеса в России во II квартале превысили уровень доковидного 2019 года, следует из статистического бюллетеня Росстата, с которым ознакомились «Ведомости». Выручка гостиничного сектора (гостиницы, хостелы, мотели) за отчетный период составила 70,7 млрд руб., что на 13,6% превышает показатель 2019 г., подсчитали в статистическом ведомстве. Доходы санаторно-курортных организаций (пансионаты, дома отдыха, санатории) за тот же период выросли на 11,3% по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. до 34,2 млрд руб.

На этом фоне доходы туроператоров и турагентств в России отстают от показателя 2019 г. примерно на треть. Во II квартале объем услуг, оказанных туроператорами, на 31,4% ниже аналогичного периода 2019 г. – 30 млрд руб. Туристический поток также еще не восстановился: во II квартале число людей, проживавших в гостиницах и других средствах размещения туристов, составило 15,2 млн человек (-12,1% ко II кварталу 2019 г.), число иностранцев было на уровне 580 400 человек, что на 78% ниже II квартала 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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