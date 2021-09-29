Доходы гостиничного бизнеса России превысили доковидный уровень

На этом фоне доходы туроператоров и турагентств в России отстают от показателя 2019 г. примерно на треть. Во II квартале объем услуг, оказанных туроператорами, на 31,4% ниже аналогичного периода 2019 г. – 30 млрд руб. Туристический поток также еще не восстановился: во II квартале число людей, проживавших в гостиницах и других средствах размещения туристов, составило 15,2 млн человек (-12,1% ко II кварталу 2019 г.), число иностранцев было на уровне 580 400 человек, что на 78% ниже II квартала 2019 г.