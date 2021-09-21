Турбизнес попросил отказаться от идеи регулировать цены в отелях во время форумов
Отправку письма Мишустину подтвердили президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников и президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, которые подписали письмо. Издание направило запрос в пресс-службу правительства.
ФАС подготовила законопроект о регулировании цен в гостиницах в августе этого года. В законопроекте предложили ввести предельные цены, по которым гостиницы могут предлагать свои услуги во время крупных мероприятий. Стоимость будет рассчитываться по специальной методике, которую разработают ФАС и Минэкономразвития. Нарушителей предлагается штрафовать: штраф до 50 000 руб. для ИП, для юрлиц – до двукратного размера дополнительной полученной выручки.
Представители турбизнеса в письме перечислили несколько аргументов против регулирования цен. В частности, они назвали инициативу несвоевременной в условиях кризиса, в котором находятся международный, деловой, конгрессный и другие виды туризма. В письме также указано, что установление тарифов противоречит антимонопольному законодательству, так как подобные ограничения возможны для субъектов монополий, к которым, например, относятся тарифы на электричество. Гостиничный же сектор не является естественной монополией, указано в письме. В числе других аргументов представители индустрии указывают:
Соотношение спроса и предложения на гостиницы во время крупных мероприятий зависит от развития гостиниц соответствующей категории комфортности и от сезонных колебаний туристского спроса. В Лондоне в низкий сезон работает 156 пятизвездочных гостиниц, в Санкт-Петербурге – 24, в Сочи – шесть, во Владивостоке – одна. Крупные деловые форумы обычно проводятся в низкий туристский сезон, а в Петербурге ПМЭФ проходит в высокий сезон «белых ночей», поэтому цены растут.
ФАС предложил регулировать цены на гостиницы, чтобы сэкономить бюджетные деньги на размещение официальных делегаций. В ответ на этот аргумент ФАС бизнес отмечает, что служба не приводит данных о том, какую долю в этих расходах занимают траты на гостиницы;
Стоимость участия в форумах растет, по мнению турбизнеса, не за счет услуг проживания, а за счет «монопольно высоких цен» на участие в самих мероприятиях;
Авторы письма отметили, что недостаток качественных отелей появился из-за недостаточно благоприятного инвестиционного климата, улучшение которого – основная цель экономических форумов. По их мнению, введение регулирования цен на гостиницы не улучшит инвестиционный имидж страны.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова также высказывалась против регулирования цен на отели. По ее мнению, гостиницы должны постоянно конкурировать между собой, чтобы туристы получали услуги с оптимальным соотношением цены и качества. Чтобы, по ее словам, создать конкуренцию, в России должно появляться больше качественных, современных объектов, желательно под международными брендами, потому что они задают стандарты качества.