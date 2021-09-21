Турбизнес попросил отказаться от идеи регулировать цены в отелях во время форумов

Представители турбизнеса в письме перечислили несколько аргументов против регулирования цен. В частности, они назвали инициативу несвоевременной в условиях кризиса, в котором находятся международный, деловой, конгрессный и другие виды туризма. В письме также указано, что установление тарифов противоречит антимонопольному законодательству, так как подобные ограничения возможны для субъектов монополий, к которым, например, относятся тарифы на электричество. Гостиничный же сектор не является естественной монополией, указано в письме. В числе других аргументов представители индустрии указывают: