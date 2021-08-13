ФАС готовит проект ограничений цен в отелях во время международных мероприятий

ФАС ежегодно получает от людей многочисленные обращения и жалобы на резкий рост цен на проживание в отелях в период проведения масштабных международных мероприятий. Например, во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2021 г. тарифы на гостиничные услуги выросли более чем на 100%, отметили в ведомстве.