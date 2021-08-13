ФАС готовит проект ограничений цен в отелях во время международных мероприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до 1 октября подготовит законопроект о регулировании цен на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий, сообщила пресс-служба регулятора.
«Проект федерального закона позволит ограничивать рост цен на гостиничные услуги в период проведения особо значимых международных мероприятий», – говорится в сообщении. Изменения предлагается внести в закон об основах туристской деятельности. Законопроект будет обсуждаться с другими ведомствами и представителями отрасли.
ФАС ежегодно получает от людей многочисленные обращения и жалобы на резкий рост цен на проживание в отелях в период проведения масштабных международных мероприятий. Например, во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2021 г. тарифы на гостиничные услуги выросли более чем на 100%, отметили в ведомстве.
Идея законопроекта отвечает и международной практике. В России практика регулирования цен на гостиничные услуги применялась в период проведения таких крупных международных спортивных мероприятий, как Олимпиада в Сочи в 2014 г., Кубок конфедераций FIFA 2017, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 и Чемпионат Европы по футболу 2020.
В мае Ростуризм запустил на сайте контрольтуризм.рф форму для жалоб на завышение цен отелями. Глава ведомства Зарина Догузова отметила, что подобные факты Ростуризм будет оперативно пресекать совместно с ФАС и Роспотребнадзором.