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ФАС готовит проект ограничений цен в отелях во время международных мероприятий

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до 1 октября подготовит законопроект о регулировании цен на гостиничные услуги в период проведения крупных международных мероприятий, сообщила пресс-служба регулятора.

«Проект федерального закона позволит ограничивать рост цен на гостиничные услуги в период проведения особо значимых международных мероприятий», – говорится в сообщении. Изменения предлагается внести в закон об основах туристской деятельности. Законопроект будет обсуждаться с другими ведомствами и представителями отрасли.

ФАС ежегодно получает от людей многочисленные обращения и жалобы на резкий рост цен на проживание в отелях в период проведения масштабных международных мероприятий. Например, во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2021 г. тарифы на гостиничные услуги выросли более чем на 100%, отметили в ведомстве.

Идея законопроекта отвечает и международной практике. В России практика регулирования цен на гостиничные услуги применялась в период проведения таких крупных международных спортивных мероприятий, как Олимпиада в Сочи в 2014 г., Кубок конфедераций FIFA 2017, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 и Чемпионат Европы по футболу 2020.

В мае Ростуризм запустил на сайте контрольтуризм.рф форму для жалоб на завышение цен отелями. Глава ведомства Зарина Догузова отметила, что подобные факты Ростуризм будет оперативно пресекать совместно с ФАС и Роспотребнадзором.

Ранее по теме: Ростуризм запустил онлайн-форму для жалоб на завышение цен отелями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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