Ростуризм запустил онлайн-форму для жалоб на завышение цен отелями

Ранее сервис поиска жилья «Циан» сообщил, что часть рантье, сдающих жилье на курортах Краснодарского края, отреагировала на приостановку авиасообщения с Турцией, повысив ставку краткосрочной аренды в среднем на 24%. Президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина сообщила ТАСС, что стоимость проживания в Сочи в течение майских праздников в среднем выросла на 50% после ограничения полетов в Турцию.