Ростуризм запустил онлайн-форму для жалоб на завышение цен отелями
Ростуризм запустил на сайте контрольтуризм.рф форму для жалоб на завышение цен отелями, сообщила журналистам руководитель ведомства Зарина Догузова.
«Для оперативной обратной связи и соблюдения прав туристов мы запускаем форму обращения граждан на специальном сайте контрольтуризм.рф. Туристы смогут быстро и удобно подать жалобы по фактам намеренного завышения цен и недобросовестных действий участников рынка», — сказала Догузова, отметив, что Ростуризм совместно с Федеральной антимонопольной службой и Роспотребнадзором будет оперативно пресекать подобные факты.
Туристический бизнес в целом ответственно подошел к весенне-летнему сезону, тем не менее в условиях повышенного спроса ведомство периодически фиксирует факты недобросовестного поведения некоторых участников рынка. Такие действия требуют «четкого и жесткого» ответа, за них предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность, подчеркнула она.
Ранее сервис поиска жилья «Циан» сообщил, что часть рантье, сдающих жилье на курортах Краснодарского края, отреагировала на приостановку авиасообщения с Турцией, повысив ставку краткосрочной аренды в среднем на 24%. Президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина сообщила ТАСС, что стоимость проживания в Сочи в течение майских праздников в среднем выросла на 50% после ограничения полетов в Турцию.