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Ростуризм запустил онлайн-форму для жалоб на завышение цен отелями

Ведомости

Ростуризм запустил на сайте контрольтуризм.рф форму для жалоб на завышение цен отелями, сообщила журналистам руководитель ведомства Зарина Догузова.

«Для оперативной обратной связи и соблюдения прав туристов мы запускаем форму обращения граждан на специальном сайте контрольтуризм.рф. Туристы смогут быстро и удобно подать жалобы по фактам намеренного завышения цен и недобросовестных действий участников рынка», — сказала Догузова, отметив, что Ростуризм совместно с Федеральной антимонопольной службой и Роспотребнадзором будет оперативно пресекать подобные факты.

Туристический бизнес в целом ответственно подошел к весенне-летнему сезону, тем не менее в условиях повышенного спроса ведомство периодически фиксирует факты недобросовестного поведения некоторых участников рынка. Такие действия требуют «четкого и жесткого» ответа, за них предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность, подчеркнула она.

Ранее сервис поиска жилья «Циан» сообщил, что часть рантье, сдающих жилье на курортах Краснодарского края, отреагировала на приостановку авиасообщения с Турцией, повысив ставку краткосрочной аренды в среднем на 24%. Президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина сообщила ТАСС, что стоимость проживания в Сочи в течение майских праздников в среднем выросла на 50% после ограничения полетов в Турцию. 

Ранее по теме: ФАС не нашла сговора в росте цен на гостиницы на юге России после закрытия Турции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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