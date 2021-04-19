ФАС не нашла сговора в росте цен на гостиницы на юге России после закрытия Турции

Ранее Россия заявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня. По данным аналитиков, это решение властей изменило планы на отдых более 500 000 россиян, которые должны были отправиться на турецкие курорты в ближайшие полтора месяца.