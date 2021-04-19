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ФАС не нашла сговора в росте цен на гостиницы на юге России после закрытия Турции

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит картельного сговора или признаков недобросовестной конкуренции в резком подорожании цен в гостиницах и отелях Крыма и Краснодарского края после приостановки авиасообщения с Турцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ФАС Тимофея Нижегородцева. 

«В условиях, когда резко возрастает спрос в связи с отмененными турами в Турцию, цены будут расти. Это не является недобросовестным действием. Это накладывается на сезонный рост цен», — сказал он. 

Замглавы антимонопольного регулятора добавил, что ФАС не получала жалоб на рост цен в объектах уровня до 3*. «Мы посмотрели, никто не жалуется на бюджетные объекты размещения. Основная проблема связана с размещением уровня 4—5* и связана с тем, что люди пытаются найти отдых в условиях закрытия Турции», — сказал он.

Нижегородцев отметил, что из-за пандемии коронавируса на курортах России низкий сезон практически не наблюдался — в среднем загрузка мест отдыха была до 70%, что, по его словам, является рекордным значением. 

Ранее Россия заявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня. По данным аналитиков, это решение властей изменило планы на отдых более 500 000 россиян, которые должны были отправиться на турецкие курорты в ближайшие полтора месяца.

15 апреля сервис поиска жилья «Циан» сообщил, что часть рантье, сдающих жилье на курортах Краснодарского края, отреагировала на приостановку авиасообщения с Турцией, повысив ставку краткосрочной аренды в среднем на 24%. Президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина сообщила ТАСС, что стоимость проживания в Сочи в течение майских праздников в среднем выросла на 50% после ограничения полетов в Турцию. 

Ранее по теме: Отдых в Сочи в мае подорожал в два раза после ограничения полетов в Турцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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