ФАС не нашла сговора в росте цен на гостиницы на юге России после закрытия Турции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит картельного сговора или признаков недобросовестной конкуренции в резком подорожании цен в гостиницах и отелях Крыма и Краснодарского края после приостановки авиасообщения с Турцией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ФАС Тимофея Нижегородцева.
«В условиях, когда резко возрастает спрос в связи с отмененными турами в Турцию, цены будут расти. Это не является недобросовестным действием. Это накладывается на сезонный рост цен», — сказал он.
Замглавы антимонопольного регулятора добавил, что ФАС не получала жалоб на рост цен в объектах уровня до 3*. «Мы посмотрели, никто не жалуется на бюджетные объекты размещения. Основная проблема связана с размещением уровня 4—5* и связана с тем, что люди пытаются найти отдых в условиях закрытия Турции», — сказал он.
Нижегородцев отметил, что из-за пандемии коронавируса на курортах России низкий сезон практически не наблюдался — в среднем загрузка мест отдыха была до 70%, что, по его словам, является рекордным значением.
Ранее Россия заявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня. По данным аналитиков, это решение властей изменило планы на отдых более 500 000 россиян, которые должны были отправиться на турецкие курорты в ближайшие полтора месяца.
15 апреля сервис поиска жилья «Циан» сообщил, что часть рантье, сдающих жилье на курортах Краснодарского края, отреагировала на приостановку авиасообщения с Турцией, повысив ставку краткосрочной аренды в среднем на 24%. Президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина сообщила ТАСС, что стоимость проживания в Сочи в течение майских праздников в среднем выросла на 50% после ограничения полетов в Турцию.