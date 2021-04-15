Отдых в Сочи в мае подорожал в два раза после ограничения полетов в Турцию
Стоимость проживания в Сочи в течение майских праздников в среднем выросла на 50% после ограничения полетов в Турцию, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей туротрасли.
«В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то — на 100%. Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны», — сказала президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.
Альтернативой для желающих отдохнуть в Сочи могут стать съемные квартиры, подчеркнула она.
«Те люди, которые планировали поехать отдыхать на море за границу, в частности в Турцию, начали искать альтернативы на нашем побережье. На фоне этого стали поднимать стоимость, у нас в этом плане динамическое ценообразование», — сказала председатель правления Ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина.
Цены на проживание в Сочи могут начать снижаться после открытия Турции, но это снижение будет распространяться только на свободный номерной фонд.
«У нас есть примеры, когда после долгого перерыва было возобновлено направление, и тогда Турция оттянула на себя часть туристов. Думаю, когда сообщение откроется, наши курорты цены приспустят, но только на свободные места. Сейчас, если вы бронируете место, то должны внести предоплату и далее оплатить полностью, то есть стоимость может поменяться только на вновь созданные бронирования», — уточнила она.
Как отмечает агентство, эксперты ранее прогнозировали увеличение стоимости отдыха в Сочи на 15% в предстоящий летний период. Рост, как ожидается, связан с с подорожанием продуктов, необходимостью закупать маски и дезинфицирующие средства, а также привлекать дополнительных сотрудников для обработки номеров.
Ранее Россия заявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня.