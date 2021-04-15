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Отдых в Сочи в мае подорожал в два раза после ограничения полетов в Турцию

Ведомости

Стоимость проживания в Сочи в течение майских праздников в среднем выросла на 50% после ограничения полетов в Турцию, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей туротрасли.

«В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то — на 100%. Спрос на Сочи был и будет большим, гости, которые понимали, где и когда они хотят отдохнуть, бронировали места заранее, и они спокойно приедут и останутся довольны», — сказала президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.

Альтернативой для желающих отдохнуть в Сочи могут стать съемные квартиры, подчеркнула она.

«Те люди, которые планировали поехать отдыхать на море за границу, в частности в Турцию, начали искать альтернативы на нашем побережье. На фоне этого стали поднимать стоимость, у нас в этом плане динамическое ценообразование», — сказала председатель правления Ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина.

Цены на проживание в Сочи могут начать снижаться после открытия Турции, но это снижение будет распространяться только на свободный номерной фонд.

«У нас есть примеры, когда после долгого перерыва было возобновлено направление, и тогда Турция оттянула на себя часть туристов. Думаю, когда сообщение откроется, наши курорты цены приспустят, но только на свободные места. Сейчас, если вы бронируете место, то должны внести предоплату и далее оплатить полностью, то есть стоимость может поменяться только на вновь созданные бронирования», — уточнила она.

Как отмечает агентство, эксперты ранее прогнозировали увеличение стоимости отдыха в Сочи на 15% в предстоящий летний период. Рост, как ожидается, связан с с подорожанием продуктов, необходимостью закупать маски и дезинфицирующие средства, а также привлекать дополнительных сотрудников для обработки номеров.

Ранее Россия заявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных