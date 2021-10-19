Транспортный сектор может выйти на доковидный уровень ближе к 2024 году

Транспортный сектор может выйти на доковидный уровень ближе к 2024 годуНаибольший удар пандемия нанесла по пассажирскому сегменту
Транспортный сектор неравномерно выходит на доковидный уровень 2019 г., стабилизации отрасли стоит ожидать ближе к 2024 г., считают эксперты, опрошенные «Ведомостями». При этом наибольший удар пандемия нанесла по пассажирскому сегменту.
По словам заместителя руководителя департамента исследований железнодорожного транспорта ИПЕМ Александра Слободяника, по итогам 2020 г. перевозки пассажиров всеми видами транспорта снизились почти на 30%, наиболее существенно в авиации – на 45,8%. По данным Росавиации, число высокомаржинальных международных перелетов в 2020 г. падало на 76%, а их доля упала с 43 до 19%. В январе – августе 2021 г. пассажиропоток вырос на 62% до 70,9 млн человек. По данным аналитиков «Национального кредитного рейтинга» (НКР), в 2021 г. объем пассажирских авиаперевозок вырастет на 45–50% по сравнению с 2020 г., но преимущественно за счет внутреннего трафика. Восстановление на международных направлениях прогнозируется к 2024 г.