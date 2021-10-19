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Транспортный сектор может выйти на доковидный уровень ближе к 2024 году

Наибольший удар пандемия нанесла по пассажирскому сегменту
Ксения Потаева Анастасия Львова
Андрей Гордеев / Ведомости

Транспортный сектор неравномерно выходит на доковидный уровень 2019 г., стабилизации отрасли стоит ожидать ближе к 2024 г., считают эксперты, опрошенные «Ведомостями». При этом наибольший удар пандемия нанесла по пассажирскому сегменту.

По словам заместителя руководителя департамента исследований железнодорожного транспорта ИПЕМ Александра Слободяника, по итогам 2020 г. перевозки пассажиров всеми видами транспорта снизились почти на 30%, наиболее существенно в авиации – на 45,8%. По данным Росавиации, число высокомаржинальных международных перелетов в 2020 г. падало на 76%, а их доля упала с 43 до 19%. В январе – августе 2021 г. пассажиропоток вырос на 62% до 70,9 млн человек. По данным аналитиков «Национального кредитного рейтинга» (НКР), в 2021 г. объем пассажирских авиаперевозок вырастет на 45–50% по сравнению с 2020 г., но преимущественно за счет внутреннего трафика. Восстановление на международных направлениях прогнозируется к 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных