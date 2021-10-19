Транспортный сектор может выйти на доковидный уровень ближе к 2024 году

По словам заместителя руководителя департамента исследований железнодорожного транспорта ИПЕМ Александра Слободяника, по итогам 2020 г. перевозки пассажиров всеми видами транспорта снизились почти на 30%, наиболее существенно в авиации – на 45,8%. По данным Росавиации, число высокомаржинальных международных перелетов в 2020 г. падало на 76%, а их доля упала с 43 до 19%. В январе – августе 2021 г. пассажиропоток вырос на 62% до 70,9 млн человек. По данным аналитиков «Национального кредитного рейтинга» (НКР), в 2021 г. объем пассажирских авиаперевозок вырастет на 45–50% по сравнению с 2020 г., но преимущественно за счет внутреннего трафика. Восстановление на международных направлениях прогнозируется к 2024 г.