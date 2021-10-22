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Партнер «Фармстандарта» оспаривает отмену патента на свой дженерик

Оригинальное противоопухолевое лекарство выпускает американская Pfizer
Мария Котова
Разбирательства по поводу оспаривания патентов характерны именно для фарминдустрии / Александр Тарасенков / PhotoXPress

ООО «Натива» пытается оспорить отмену патента на свой противоопухолевый препарат сунитиниб через суд по интеллектуальным правам, следует из базы арбитражных дел. Сам патент был отменен в июне этого года по требованию структуры американской Pfizer – Sugen, которой принадлежат права на оригинальное противоопухолевое лекарство под брендом «Сутент». Оно защищено до конца августа 2022 г., рассказал «Ведомостям» старший директор по корпоративным связям и доступу на рынок Pfizer в России и Белоруссии Никита Иванов. Представители «Нативы» комментарии не предоставил.

«Натива» зарегистрировала и вывела на российский рынок свой аналог сунитиниба в 2017 г., запатентовав способ его получения как собственное изобретение. В том же году Sugen подала на нее в суд, требуя признать нарушение своих прав и запретить «Нативе» реализовывать дженерик. Судебные разбирательства длились несколько лет, при этом добиться наложения обеспечительных мер в виде запрета на реализацию аналога препарата структуре Pfizer не удалось. В результате, согласно данным DSM Group, продажи сунитиниба от «Нативы» только в 2020 г. составили 2,1 млрд руб., тогда как объем реализации оригинального лекарства был значительно ниже – 896 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных