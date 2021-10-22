Партнер «Фармстандарта» оспаривает отмену патента на свой дженерик

«Натива» зарегистрировала и вывела на российский рынок свой аналог сунитиниба в 2017 г., запатентовав способ его получения как собственное изобретение. В том же году Sugen подала на нее в суд, требуя признать нарушение своих прав и запретить «Нативе» реализовывать дженерик. Судебные разбирательства длились несколько лет, при этом добиться наложения обеспечительных мер в виде запрета на реализацию аналога препарата структуре Pfizer не удалось. В результате, согласно данным DSM Group, продажи сунитиниба от «Нативы» только в 2020 г. составили 2,1 млрд руб., тогда как объем реализации оригинального лекарства был значительно ниже – 896 млн руб.