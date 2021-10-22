Партнер «Фармстандарта» оспаривает отмену патента на свой дженерик

Партнер «Фармстандарта» оспаривает отмену патента на свой дженерикОригинальное противоопухолевое лекарство выпускает американская Pfizer
ООО «Натива» пытается оспорить отмену патента на свой противоопухолевый препарат сунитиниб через суд по интеллектуальным правам, следует из базы арбитражных дел. Сам патент был отменен в июне этого года по требованию структуры американской Pfizer – Sugen, которой принадлежат права на оригинальное противоопухолевое лекарство под брендом «Сутент». Оно защищено до конца августа 2022 г., рассказал «Ведомостям» старший директор по корпоративным связям и доступу на рынок Pfizer в России и Белоруссии Никита Иванов. Представители «Нативы» комментарии не предоставил.
«Натива» зарегистрировала и вывела на российский рынок свой аналог сунитиниба в 2017 г., запатентовав способ его получения как собственное изобретение. В том же году Sugen подала на нее в суд, требуя признать нарушение своих прав и запретить «Нативе» реализовывать дженерик. Судебные разбирательства длились несколько лет, при этом добиться наложения обеспечительных мер в виде запрета на реализацию аналога препарата структуре Pfizer не удалось. В результате, согласно данным DSM Group, продажи сунитиниба от «Нативы» только в 2020 г. составили 2,1 млрд руб., тогда как объем реализации оригинального лекарства был значительно ниже – 896 млн руб.