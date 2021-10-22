Правительство хочет упростить порядок ввода карьеров в эксплуатацию

Проблема с вводом карьеров существует давно и пути ее решения также давно обсуждаются, но безрезультатно, говорит источник «Ведомостей» в горнодобывающей отрасли. Еще в 2018 г. было дано поручение президента о разграничении понятий «объект капитального строительства» и «горная выработка», а правительством разработан соответствующий план-график подготовки нормативных правовых актов, напоминает он. Но проблема не решена, а Ростехнадзор по-прежнему требует вводить в эксплуатацию карьеры в порядке, который предусмотрен Градостроительным кодексом (ГрК) для объектов капитального строительства, отмечает собеседник.