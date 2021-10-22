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Правительство хочет упростить порядок ввода карьеров в эксплуатацию

Это избавит горнорудные компании от бумажной волокиты, но Ростехнадзор против
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости

Минстрой разработал проект постановления правительства, упрощающий порядок согласования ввода в эксплуатацию карьеров и других горных выработок горнорудными холдингами. Это следует из протокола по итогам согласительного совещания в ведомстве от 11 октября 2021 г. (есть у «Ведомостей»). Согласно документу, компаниям разрешат вести разработку карьеров без подготовки технического плана для объектов недвижимости и оформления прав собственности на них. Сейчас такие требования предъявляет Ростехнадзор.

Проблема с вводом карьеров существует давно и пути ее решения также давно обсуждаются, но безрезультатно, говорит источник «Ведомостей» в горнодобывающей отрасли. Еще в 2018 г. было дано поручение президента о разграничении понятий «объект капитального строительства» и «горная выработка», а правительством разработан соответствующий план-график подготовки нормативных правовых актов, напоминает он. Но проблема не решена, а Ростехнадзор по-прежнему требует вводить в эксплуатацию карьеры в порядке, который предусмотрен Градостроительным кодексом (ГрК) для объектов капитального строительства, отмечает собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных