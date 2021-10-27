Уровень газификации России остается низким

Уровень газификации России остается низкимНа эти цели идет лишь десятая часть экспортной премии «Газпрома»
В Совете Федерации (СФ) констатировали низкий уровень газификации российских регионов. При среднестоановом показателе в 71%, ряд областей не дотягивают даже до 20%. Так, Алтайский край на начало 2021 года газифицирован лишь на 13,1 %, посетовал на вчерашнем заседание Совета по вопросам газификации глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.
«К концу 2025 г. фактически в 35 регионах Российской Федерации будет достигнута 100%-ная технически возможная газификация. А к 2030 г. такой результат мы достигнем в целом по стране», – обещал президенту Владимиру Путину глава «Газпрома» Алексей Миллер.
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