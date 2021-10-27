Уровень газификации России остается низким

В Совете Федерации (СФ) констатировали низкий уровень газификации российских регионов. При среднестоановом показателе в 71%, ряд областей не дотягивают даже до 20%. Так, Алтайский край на начало 2021 года газифицирован лишь на 13,1 %, посетовал на вчерашнем заседание Совета по вопросам газификации глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.