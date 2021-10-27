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Уровень газификации России остается низким

На эти цели идет лишь десятая часть экспортной премии «Газпрома»
Всеволод Кравцов
По оценкам «Газпрома», до 2025 г. расходы на газификацию почти втрое превысят текущий совокупный объем инвестиций и составят порядка 1,3 трлн руб. / Владимир Смирнов / ТАСС

В Совете Федерации (СФ) констатировали низкий уровень газификации российских регионов. При среднестоановом показателе в 71%, ряд областей не дотягивают даже до 20%. Так, Алтайский край на начало 2021 года газифицирован лишь на 13,1 %, посетовал на вчерашнем заседание Совета по вопросам газификации глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.

«К концу 2025 г. фактически в 35 регионах Российской Федерации будет достигнута 100%-ная технически возможная газификация. А к 2030 г. такой результат мы достигнем в целом по стране», – обещал президенту Владимиру Путину глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных