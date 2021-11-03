Москвичи в локдаун начали активно селиться в гостиницах ради работающих ресторанов

Москвичи в локдаун начали активно селиться в гостиницах ради работающих ресторановДо 30% номеров в отдельных отелях сняли жители столицы
Жители Москвы, судя по всему, придумали, как обойти проблему с не работающими по всему городу ресторанами: они стали активно селиться в отели, где нет таких жестких ограничений на работу точек общепита.
К примеру, около трети постояльцев пятизвездочной гостиницы Movenpick Moscow Taganskaya – жители столицы, сообщил «Ведомостям» представитель гостиничной сети Ассor (управляет отелем). По его словам, гости могут воспользоваться услугами ресторана Shagal, а также получить завтрак в номер.
При этом с них не требуют QR-коды или отрицательный ПЦР-тест. До введения ограничений основной аудиторией этого отеля были бизнесмены и постояльцы из регионов. Конкретные цифры по бронированию номеров такими гостями представитель Ассor не уточнил.
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