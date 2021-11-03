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Москвичи в локдаун начали активно селиться в гостиницах ради работающих ресторанов

До 30% номеров в отдельных отелях сняли жители столицы
Маргарита Соболь
В период локдауна поселиться в отелях едва ли не единственная возможность для жителей столицы легально провести, к примеру, романтический ужин в ресторане / PIXABAY

Жители Москвы, судя по всему, придумали, как обойти проблему с не работающими по всему городу ресторанами: они стали активно селиться в отели, где нет таких жестких ограничений на работу точек общепита.

К примеру, около трети постояльцев пятизвездочной гостиницы Movenpick Moscow Taganskaya – жители столицы, сообщил «Ведомостям» представитель гостиничной сети Ассor (управляет отелем). По его словам, гости могут воспользоваться услугами ресторана Shagal, а также получить завтрак в номер.

При этом с них не требуют QR-коды или отрицательный ПЦР-тест. До введения ограничений основной аудиторией этого отеля были бизнесмены и постояльцы из регионов. Конкретные цифры по бронированию номеров такими гостями представитель Ассor не уточнил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных