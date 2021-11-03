Москвичи в локдаун начали активно селиться в гостиницах ради работающих ресторанов

При этом с них не требуют QR-коды или отрицательный ПЦР-тест. До введения ограничений основной аудиторией этого отеля были бизнесмены и постояльцы из регионов. Конкретные цифры по бронированию номеров такими гостями представитель Ассor не уточнил.