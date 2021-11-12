X5 уступила лидерство в онлайн-торговле

X5 уступила лидерство в онлайн-торговлеВ этом сегменте ее теснят «Сбермаркет» и «Вкусвилл»
Х5 Group уступила первенство «Сбермаркету» в рейтинге крупнейших продуктовых онлайн-ритейлеров Infoline в январе – сентябре 2021 г., следует из обзора, с которым ознакомились «Ведомости». «Сбермаркет» за этот период увеличил оборот на 219% до 36,2 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитической компании, оборот онлайн-сервисов X5 за этот период составил 35,2 млрд руб., что на 53% выше аналогичного показателя прошлого года. Сама же компания показатель за этот период не раскрывает. «Вкусвилл» по итогам девяти месяцев поднялся с 4-го на 3-е место с оборотом 32,8 млрд руб., который за этот период вырос на 342%.
Представитель X5 Group заявил, что ритейлер «намеренно не перегревает собственные темпы роста онлайн», не вкладывая слишком много денег в промоакции и маркетинг, делая упор на экономическую эффективность доставки. Онлайн-канал низкомаржинален, а компания должна поддерживать ожидаемую рентабельность бизнеса перед инвесторами, подчеркнул он. При этом экспресс-доставка продолжает расти высокими темпами – за год совокупный оборот этого сегмента вырос в 5 раз, говорит он, не уточняя абсолютных цифр. Представитель X5 также добавил, что средний чек остается достаточно высоким: 1400 руб. в «Пятерочке» и более 1500 руб. в «Перекрестке». Одновременно он признает, что онлайн-гипермаркет «Впрок» в этом году растет меньшими темпами, чем годом ранее.