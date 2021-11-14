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Продажи в китайский День холостяка рекордно выросли в России

Распродажи 11/11 успешно прошли лишь в интернет-магазинах
Маргарита Соболь Екатерина Бурлакова
Распродажа 11 ноября изначально была акцией, которая проходила в основном онлайн, но в последние несколько лет успешно распространилась и на офлайн / Евгений Разумный / Ведомости

Два крупнейших российских маркетплейса Ozon и Wildberries за сутки распродажи 11 ноября продали товаров на рекордную сумму – более 12 млрд руб., что в 3 раза больше, чем на ту же дату 2020 г., свидетельствуют данные Infoline. Сумма в этом году распределилась между платформами примерно поровну. Представитель Ozon сказал, что в этот день продано товаров на 6,1 млрд руб., что в 5 раз больше, чем на аналогичную дату 2020 г. Представитель Wildberries отметил, что число заказов составило рекордные 4,5 млн, что в 1,8 раза больше прошлогоднего показателя. Но общую сумму не назвал.

Абсолютные цифры по другим онлайн-компаниям неизвестны. Lamoda зафиксировала прирост продаж на 22% относительно прошлогоднего показателя, а в сравнении с 11 ноября 2019 г. – на 88%. «Сбермегамаркет» отмечает рост в 10 раз по сравнению с распродажей прошлого года, «Яндекс.Маркет» – на 110%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных