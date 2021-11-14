Продажи в китайский День холостяка рекордно выросли в России

Продажи в китайский День холостяка рекордно выросли в РоссииРаспродажи 11/11 успешно прошли лишь в интернет-магазинах
Два крупнейших российских маркетплейса Ozon и Wildberries за сутки распродажи 11 ноября продали товаров на рекордную сумму – более 12 млрд руб., что в 3 раза больше, чем на ту же дату 2020 г., свидетельствуют данные Infoline. Сумма в этом году распределилась между платформами примерно поровну. Представитель Ozon сказал, что в этот день продано товаров на 6,1 млрд руб., что в 5 раз больше, чем на аналогичную дату 2020 г. Представитель Wildberries отметил, что число заказов составило рекордные 4,5 млн, что в 1,8 раза больше прошлогоднего показателя. Но общую сумму не назвал.
Абсолютные цифры по другим онлайн-компаниям неизвестны. Lamoda зафиксировала прирост продаж на 22% относительно прошлогоднего показателя, а в сравнении с 11 ноября 2019 г. – на 88%. «Сбермегамаркет» отмечает рост в 10 раз по сравнению с распродажей прошлого года, «Яндекс.Маркет» – на 110%.