Продажи Alibaba в «День холостяка» достигли рекордных $84,5 млрд
Продажи группы Alibaba, крупнейшей китайской компании в области интернет-коммерции, в «День холостяка» 11 ноября показали рекордные 540,3 млрд юаней ($84,5 млрд), сообщает агентство Bloomberg.
Продажи на конец 11 ноября побили рекорд 2020 г. в $498,2 млрд. Такой показатель может ослабить опасения инвесторов, столкнувшихся с падением акций компании на 30% после рекордного антимонопольного штрафа в $2,8 млрд. Так, акции Alibaba в Нью-Йорке на закрытии торгов в четверг выросли на 2,4%.
С момента своего возникновения в 2009 г. «День холостяка» превосходил «Черную пятницу» и «Кибер-понедельник» по объему и интенсивности. В 2020 г. продажи практически удвоились по сравнению с показателями предыдущих лет за счет того, что компания ввела дополнительные дни и сервисы. Alibaba превратила мероприятие в шоу, помимо огромных скидок предлагая покупателям выступления знаменитостей. В этом году звездами Alibaba стали актер «Шерлока» Бенедикт Камбербэтч и китайский певец Джексон Йи.
Однако Пекин за последний год ввел новые правила для сдерживания крупнейших частных корпораций страны. В преддверии «Дня холостяка» власти призвали отечественные платформы электронной коммерции сократить число спам-сообщений и воздержаться от несправедливых цен. Поэтому в этом году Alibaba решила сконцентрироваться не на росте продаж, а на устойчивом развитии и благотворительности.
Так, нарушив установленную традицию, Alibaba не публиковала данные об общем объеме оборота товаров до самого конца мероприятия. Директор по маркетингу Крис Тунг сообщил журналистам, что компания смещает фокус с увеличения объема оборота товаров на «устойчивый рост». На пресс-конференции в прошлом месяце он выразил уверенность в том, что 11.11 предлагает больше, чем просто рост оборота.
Кроме того, Alibaba обязалась жертвовать 1 юань с каждой покупки определенных товаров в «День холостяка», которыми пользователи поделились в социальных сетях. В ответ на еще одну из целей Си Цзиньпина — сократить выбросы углерода в Китае — Alibaba продемонстрировала энергоэффективные продукты и логистическую сеть, которая поможет переработать упаковку.