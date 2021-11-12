Продажи Alibaba в «День холостяка» достигли рекордных $84,5 млрд

С момента своего возникновения в 2009 г. «День холостяка» превосходил «Черную пятницу» и «Кибер-понедельник» по объему и интенсивности. В 2020 г. продажи практически удвоились по сравнению с показателями предыдущих лет за счет того, что компания ввела дополнительные дни и сервисы. Alibaba превратила мероприятие в шоу, помимо огромных скидок предлагая покупателям выступления знаменитостей. В этом году звездами Alibaba стали актер «Шерлока» Бенедикт Камбербэтч и китайский певец Джексон Йи.