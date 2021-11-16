Газ в Европе дорожает на фоне приостановки сертификации «Северного потока – 2»

Приостановка сертификации продлится около месяца, полагает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. «Быстрее двух недель этот вопрос решить вряд ли получится, но за 3-4 недели вполне возможно», – полагает аналитик. Эксперт уточнила, что Nord Stream 2 AG необходимо будет не только создать дочернее предприятие, но также перевести на его баланс сам трубопровод, оценка стоимости которого может также потребовать некоторого времени. При этом Белова подчеркнула, что все участники этого процесса заинтересованы в скорейшем завершении прохождения сертификации и запуске «Северного потока – 2».