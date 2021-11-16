Газ в Европе дорожает на фоне приостановки сертификации «Северного потока – 2»Перенос решения придется на самые суровые зимние месяцы, что дополнительно пугает рынок, говорят эксперты
Спотовые цены на газ в Европе 16 ноября перешли к росту на фоне заявления немецкого регулятора Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство) о временной приостановке сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода «Северный поток — 2». По данным биржи ICE, на 15:00 мск на голландском хабе TTF 1000 куб. м газа с поставкой в декабре стоили $1053,36 (против $956,96 накануне).
В Bundesnetzagentur заявили, что сертификация будет возможна, только если зарегистрированная в швейцарском Цуге Nord Stream 2 AG будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии. То есть компании потребуется создать в ФРГ дочернее предприятие, которое будет обладать правом собственности на газопровод, проходящий по территории страны.
«Федеральное сетевое агентство сможет возобновить свою экспертизу в оставшийся четырехмесячный период, установленный законом, подготовить проект решения и передать его в Европейскую комиссию для заключения, как предусмотрено в законодательстве ЕС о внутреннем рынке», – отмечается в сообщении регулятора ФРГ.
О начале сертификации сообщалось 13 сентября, когда Bundesnetzagentur объявило, что получило документы от Nord Stream 2 AG. Но в тот момент о том, что для прохождения процедуры потребуется регистрация юрлица в Германии, не говорилось, Тем не менее тогда юристы говорили о том, что для сертификации необходим анбандлинг – формальное отделение поставщика газа от транзитера (Nord Stream 2 AG принадлежит «Газпрому»).
Представитель Nord Stream 2 AG сообщил «Ведомостям» , что компания будет создавать дочернее предприятие для обеспечения нормативных требований Германии. «Мы не комментируем детали процедуры, ее сроки или влияние на сроки ввода газопровода в эксплуатацию», – добавил он.
Сертификация может приостановиться на 4-6 недель, к увеличению сроков завершения процесса это не приведет, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на немецкий дипломатический источник. «Это не было плановым решением, оно было принято для того, чтобы скорейшим и наиболее эффективным способом выполнить требования немецкого законодательства», – сообщил он.
Приостановка сертификации продлится около месяца, полагает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. «Быстрее двух недель этот вопрос решить вряд ли получится, но за 3-4 недели вполне возможно», – полагает аналитик. Эксперт уточнила, что Nord Stream 2 AG необходимо будет не только создать дочернее предприятие, но также перевести на его баланс сам трубопровод, оценка стоимости которого может также потребовать некоторого времени. При этом Белова подчеркнула, что все участники этого процесса заинтересованы в скорейшем завершении прохождения сертификации и запуске «Северного потока – 2».
Течение оставшегося четырехмесячного срока должно возобновиться с даты регистрации немецкой «дочки» Nord Stream 2 AG, отметил доцент кафедры правового регулирования ТЭК МИЭП МГИМО МИД России Иван Гудков. С ним согласен адвокат практики Международного экономического комплаенса Art De Lex Марат Самарский. По его мнению, в релизе Bundesnetzagentur речь идет о заморозке четырехмесячного срока до момента предоставления новых документов и выполнения условий государственного органа. Юрист также добавил, что невыполнение оператором «Северного потока – 2» требования о регистрации дочерней компании в установленные сроки вовсе не означает невозможности возобновить этот процесс в дальнейшем.
Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту еще накануне, после публикации 15 ноября итогов аукциона на бронирование дополнительных транзитных мощностей газопровода Ямал – Европа и газотранспортной системы Украины, которые не были выкуплены «Газпромом», напоминает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. Заявление немецкого регулятора о приостановке сертификации может ускорить рост газовых котировок, способствуя формированию восходящего тренда цен на европейском рынке, полагает эксперт. По его мнению, если подтвердится информация о том, что процесс сертификации газопровода может быть приостановлен более чем на месяц, газовые цены на хабе TTF могут продолжить спекулятивный рост.
«Поскольку требования немецкого регулятора предполагают переход оператора проекта под немецкую юрисдикцию, данное решение может иметь под собой политический аспект, который может сказаться на сроках запуска проекта», – рассуждает Блохин. Он также отметил, что отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных транзитных мощностей на декабрь не означает, что компания не будет поставлять дополнительные объемы газа в Европу. «Газпром» всегда может нарастить физические поставки в ЕС за счет ежедневных аукционов на транзитные мощности, проводимых польской стороной, заключает эксперт.
Белова, говоря о росте спотовых цен, напомнила, что рынок с весны остро реагирует на все сообщения, касающиеся «Северного потока – 2». «До этого рынок ожидал, что решение по сертификации будет принято 8 января, теперь же этот срок откладывается, а это подогревает цены», – отметила Белова. Она также добавила, что перенос решения по сертификации придется на самые суровые зимние месяцы, что дополнительно пугает рынок.
Высокие спотовые цены, по мнению Беловой, продержатся, если не произойдет никаких форс-мажорных событий, до следующего сообщения о сертификации проекта.