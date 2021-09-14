Немецкий регулятор официально начал сертификацию оператора «Северного потока – 2»Это может затянуться на полгода, и тогда ЕС придется зимовать с рекордными ценами на газ
Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNA) получило документы на сертификацию швейцарской Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря агентства Фите Вульфа. Принадлежащая «Газпрому» Nord Stream 2 AG является владельцем газопровода «Северный поток – 2».
Вульф уточнил, что согласно закону на принятие решения по Nord Stream 2 AG у регулятора есть четыре месяца. Он также подчеркнул, что вопрос не касается ввода в эксплуатацию газопровода, речь идет о его соответствии требованиям газовой директивы ЕС. Но если на момент ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию сертификата от регулятора не будет, то это может обернуться для проекта штрафами, добавил Вульф.