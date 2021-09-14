Немецкий регулятор официально начал сертификацию оператора «Северного потока – 2»

Вульф уточнил, что согласно закону на принятие решения по Nord Stream 2 AG у регулятора есть четыре месяца. Он также подчеркнул, что вопрос не касается ввода в эксплуатацию газопровода, речь идет о его соответствии требованиям газовой директивы ЕС. Но если на момент ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию сертификата от регулятора не будет, то это может обернуться для проекта штрафами, добавил Вульф.