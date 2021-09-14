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Немецкий регулятор официально начал сертификацию оператора «Северного потока – 2»

Это может затянуться на полгода, и тогда ЕС придется зимовать с рекордными ценами на газ
Матвей Катков
Maxim Shemetov / Reuters

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNA) получило документы на сертификацию швейцарской Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря агентства Фите Вульфа. Принадлежащая «Газпрому» Nord Stream 2 AG является владельцем газопровода «Северный поток – 2».

Вульф уточнил, что согласно закону на принятие решения по Nord Stream 2 AG у регулятора есть четыре месяца. Он также подчеркнул, что вопрос не касается ввода в эксплуатацию газопровода, речь идет о его соответствии требованиям газовой директивы ЕС. Но если на момент ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию сертификата от регулятора не будет, то это может обернуться для проекта штрафами, добавил Вульф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных