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Nord Stream 2 могут наказать при запуске «Северного потока — 2»

Ведомости

Оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG могут наказать, если трубопровод запустят до сертификации компании как независимого оператора, заявили «РИА Новости» в немецком Федеральном сетевом агентстве (BNA).

В BNA уточнили, что сейчас регулятор рассматривает соответствующую заявку от оператора газопровода, не указав, сколько времени уйдет на рассмотрение. Как отмечает агентство, после подачи документов у регулятора есть четыре месяца, чтобы подготовить проект постановления по заявке. После этого он будет передан в Европейскую комиссию для комментариев.

В компании пояснили, что планируют пройти сертификацию в качестве независимого оператора для соответствия требованиям третьего энергопакета Евросоюза. При этом в BNA предупредили, что если требования о разделении поставщика и оператора не будут выполнены на момент ввода газопровода в эксплуатацию, Федеральное сетевое агентство может отреагировать на это «правонарушение».

«Газпром» 10 сентября завил о завершении строительства «Северного потока — 2». Ранее Nord Stream 2 AG – принадлежащий «Газпрому» оператор газопровода «Северный поток — 2» – не смог оспорить в суде решение Федерального сетевого агентства Германии о распространении требований газовой директивы Евросоюза на этот трубопровод.

Обновленная газовая директива была принята Европарламентом 4 апреля 2019 г. Согласное ей, антимонопольные нормы газового рынка ЕС распространяются на трубопроводы, идущие из третьих стран через территорию ЕС, включая его территориальные воды. Одним из ключевых требований документа стало разделение компаний — поставщиков газа и компаний, транспортирующих газ, а также требование о допуске к трубопроводам независимых от поставщика операторов и регулирование тарифов по прокачке. Чтобы «Северный поток – 2» соответствовал этим требованиям, 50% пропускной мощности трубы должно бронироваться для альтернативных поставщиков, а компания-оператор Nord Stream 2 AG должна быть независимой от «Газпрома».

Ранее по теме: «Северный поток – 2» не удалось вывести из-под газовой директивы ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных