Nord Stream 2 могут наказать при запуске «Северного потока — 2»

Обновленная газовая директива была принята Европарламентом 4 апреля 2019 г. Согласное ей, антимонопольные нормы газового рынка ЕС распространяются на трубопроводы, идущие из третьих стран через территорию ЕС, включая его территориальные воды. Одним из ключевых требований документа стало разделение компаний — поставщиков газа и компаний, транспортирующих газ, а также требование о допуске к трубопроводам независимых от поставщика операторов и регулирование тарифов по прокачке. Чтобы «Северный поток – 2» соответствовал этим требованиям, 50% пропускной мощности трубы должно бронироваться для альтернативных поставщиков, а компания-оператор Nord Stream 2 AG должна быть независимой от «Газпрома».