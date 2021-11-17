Крупные производители обуви приостанавливают поставки в Белоруссию

По его словам, компании не могут ввезти или выпустить в России немаркированный товар, даже если он предусмотрен исключительно для экспорта. Перестраивать логистику для зарубежных компаний также невыгодно, отмечает эксперт. Вишняков не стал раскрывать, какая доля продаж производителей спортивной обуви приходится на Белоруссию, а также оценивать убытки от приостановки поставок в эту страну. Имеющихся там немаркированных остатков, находящихся в продаже, хватит на 1–3 месяца, уточняет он. Запрос в «Белбланкавыд» остался без ответа. Представитель ЦРПТ пояснил, что сложности в Белоруссии вызваны тем, что местные нормативные требования к маркировке противоречат российским, несмотря на то что были приняты позже. При ввозе товара в страну от производителей и импортеров требуется предоставить более подробную информацию, чем в России, из-за этого и возникают ошибки, пояснил он.