Крупные производители обуви приостанавливают поставки в Белоруссию

Крупные производители обуви приостанавливают поставки в БелоруссиюЭто связано с проблемами с маркировкой товаров в этой стране
Nike, Lamoda, «Спортмастер» и «Детский мир» уведомили правительство Белоруссии о приостановке поставок обуви в страну из-за проблем с маркировкой, которая стартовала там 1 ноября 2021 г. Письмо этих компаний было направлено в местное министерство по налогам и сборам («Ведомости» ознакомились с его копией). Представитель последнего его получение подтвердил и отметил, что оно «находится на рассмотрении».
Компании сетуют, в частности, на сложности, которые возникают при попытке внести в локальную систему мониторинга информацию о нанесенных на обувь кодах российского образца, следует из документа. В этом случае система выдает ряд ошибок, препятствующих вводу таких товаров в оборот.
Проблема носит массовый характер, в результате чего авторы письма рискуют быть привлеченными к административной ответственности по ст. 13.24 белорусского КоАПа (предусматривает штраф до 50% от стоимости предмета нарушения). Некоторые отправители уже были вынуждены прекратить поставки в Белоруссию, другая часть может остановить их до конца месяца, говорит человек, участвовавший в написании письма. Конкретные компании он не назвал. «Спортмастер» пока поставки не приостанавливал, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Он выразил надежду, что проблема все же будет решена в ближайшее время. Какая доля в продажах «Спортмастера» приходится на Белоруссию, он не сказал, уточнив лишь, что этот рынок важен для компании.
А вот Lamoda, по словам представителя интернет-ритейлера, поставки приостанавливала, но частично их уже возобновила. Он объясняет это тем, что некоторые проблемы с маркировкой были решены, не уточнив детали. Он также не стал называть долю Белоруссии в общем объеме продаж, но отметил, что почти каждый второй заказ компании в этой стране содержит обувь. Представители «Детского мира» и Nike на запросы «Ведомостей» не ответили.
Как маркируется обувь в России
В России маркировка обуви стала обязательной с 1 июля 2020 г. Как и в случае с другими видами продукции, она должна была снизить долю нелегального рынка в этом сегменте. Но ряд производителей не поддерживают ее введение до сих пор. По словам Вишнякова, недобросовестные производители в настоящее время могут приобрести коды, которые наносятся на товары для прослеживаемости их движения, не напрямую у ЦРПТ, а у сторонних продавцов. Таким образом, по его словам, контрафактная продукция маскируется и попадает в легальные каналы продаж. Помимо обуви в России маркируются лекарства, шубы, некоторые виды одежды и другая продукция.
Поставки продукции в Белоруссию идут через Россию, поэтому производителям и импортерам приходится приобретать коды дважды – сначала у российского Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), а затем у белорусского оператора «Белбланкавыд», поясняет вице-президент Ассоциации предприятий спортивной индустрии (Nike, Adidas, Forward и др.) Дмитрий Вишняков.
По его словам, компании не могут ввезти или выпустить в России немаркированный товар, даже если он предусмотрен исключительно для экспорта. Перестраивать логистику для зарубежных компаний также невыгодно, отмечает эксперт. Вишняков не стал раскрывать, какая доля продаж производителей спортивной обуви приходится на Белоруссию, а также оценивать убытки от приостановки поставок в эту страну. Имеющихся там немаркированных остатков, находящихся в продаже, хватит на 1–3 месяца, уточняет он. Запрос в «Белбланкавыд» остался без ответа. Представитель ЦРПТ пояснил, что сложности в Белоруссии вызваны тем, что местные нормативные требования к маркировке противоречат российским, несмотря на то что были приняты позже. При ввозе товара в страну от производителей и импортеров требуется предоставить более подробную информацию, чем в России, из-за этого и возникают ошибки, пояснил он.
Почти 30% общего объема экспорта российской обуви, по данным Федеральной таможенной службы на 2020 г., приходилось на Белоруссию. По итогам прошлого года в эту страну было ввезено 7,3 млн пар, тогда как всего в нашей стране на экспорт было произведено 25,9 млн пар.
У российских производителей и продавцов обуви есть проблемы с поставками не только в Белоруссию. Вишняков говорит, что некоторые компании (какие именно – он не уточнил) уже приостановили дистрибуцию в Казахстан, так как там российские коды и вовсе не признаются. Доля российского экспорта обуви в эту страну примерно равна белорусской (7,5 млн пар). Представитель ЦРПТ связывает проблемы в этой стране с поздним стартом процесса маркировки. Представители министерства торговли и интеграции Казахстана, регулирующего маркировку товаров в стране, а также местного оператора системы мониторинга – «Казахтелекома» – комментариев не предоставили.