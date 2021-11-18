ВТБ выйдет из состава акционеров «Магнита»

Выход ВТБ из актива, скорее всего, никак не повлияет на «Магнит», считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Всем было понятно, что ВТБ — финансовый инвестор, и он в удобный момент из бумаг будет выходить, а стратегический инвестор — это Marathon Group, и это подтвердилось. В целом понятна структура сделки:Marathon Group по максимуму наращивает долю, но не выходит за 30%, чтобы не формировать необходимость выкупа бумаг у миноритариев», — говорит эксперт. А для ВТБ это хорошая возможность продать бумаги, потому что после того, как Mercury Retail Group перенесла размещение на 2022 г., на рынке есть благоприятный фон: институциональные инвесторы, которые могли бы приобрести этот пакет, могут рассмотреть вложения в «Магнит», полагает аналитик.