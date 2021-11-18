ВТБ выйдет из состава акционеров «Магнита»В 2018 г. банк купил акции ритейлера у его основателя Сергея Галицкого
ВТБ планирует выйти из состава акционеров российского ритейлера «Магнит», говорится в сообщении банка. На данный момент ВТБ принадлежит 17,28% акционерного капитала, планируется, что 12,9% из этого пакета выкупит действующий акционер ритейлера Marathon Group Александра Винокурова. Оставшийся пакет ВТБ размером до 4,4% будет предложен к продаже институциональным и розничным инвесторам в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок.
В результате сделки доля Marathon Group увеличится до 29,75%, при этом для увеличения доли выше 25% компании понадобится соответствующее согласование со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). До этого момента Marathon Group будет распоряжаться 25% голосов в уставном капитале «Магнита».
В пресс-службе Marathon Group сообщили «Ведомостям», что компания намерена приобрести 13,1 млн акций компании. Исходя из цены закрытия торгов на Мосбирже 18 ноября в 6412 руб. 50 коп., приобретаемая доля Marathon Group в «Магните» может быть оценена в 84 млрд руб. Marathon Group приняла на себя обязательство по неотчуждению акций ритейлера в течение одного года, отметили в компании.
«Наша инвестиция в «Магнит» является долгосрочной. Мы не планируем увеличивать свою долю в капитале «Магнита» до контрольной и заинтересованы в том, чтобы в рамках уже устоявшихся в компании высоких стандартов корпоративного управления большинство мест в совете директоров осталось за независимыми членами», — приводит пресс-служба слова президента Marathon Group Александра Винокурова. В ВТБ отметили, что группа намерена «сохранить партнерские отношения с «Магнитом» и продолжить сотрудничество по существующим проектам и после завершения сделки».
Рост акций банка объясняется продажей непрофильного актива, что всегда позитивно рассматривается инвесторами, так как потенциально может увеличить дивиденды, рассуждает начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин.
«На падение акций “Магнита” же повлиял ряд факторов: инвесторам не нравится, что 4% акций уйдут в рынок. Кроме того, инвесторов привлекала сначала персона Сергея Галицкого, а затем — присутствие в активе госбанка. Теперь же крупная доля консолидируется у Marathon Group, которую основали выходцы из компании А1, и как себя будут вести эти акционеры в дальнейшем, это вызывает опасения на рынке», — считает аналитик. По его словам, дополнительное падение акций продуктовых ритейлеров — «Магнита» и «Х5», — связано с заявлением главы Центробанка об ускорении инфляции, что приведет к сокращению покупательской способности населения и, соответственно, выручки ритейлеров. Завтра с открытием рынка, возможно, будет стабилизация стоимости акций ритейлера, прогнозирует Кучин.
Винокуров создал Marathon Group в 2017 г. Его партнером является выходец из входящей в консорциум «Альфа-групп» инвесткомпании А1 Сергей Захаров. До 2017 г. Винокуров сам был президентом А1, ранее – руководителем группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, до того – соруководителем российского офиса TPG. В 2008 г. Винокуров женился на дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова.
«Магнит» основал бизнесмен Сергей Галицкий в 1994 г., а в начале 2018 г. его долю выкупил банк ВТБ. Галицкий продал 29,1% акций компании, сумма сделки составила около 138 млрд руб. или примерно 4661 руб. за бумагу. В том же 2018 г. Marathon Group договорилась о покупке у ВТБ 11,82% акций «Магнита». Постепенно компания наращивала свою долю в ритейлере, в итоге на сегодняшний день ее доля составляет 16,8%, сообщили в Marathon.
На данный момент «Магнит» является вторым по обороту российским ритейлером, ее главный конкурент - владелец «Пятерочек», «Перекрестков» и дискаунтеров «Чижик» — Х5 Group. Выручка «Магнита» за 9 месяцев 2021 г. составила 1,3 трлн руб., EBITDA – 93 млрд руб. У X5 за указанный период выручка составила 1,6 трлн руб., EBITDA — 200,8 млрд руб. При этом «Магнит» превосходит X5 по числу магазинов: у «Магнита» 25 315 магазинов, в то время как у X5 — 18 648 магазинов по состоянию на 30 сентября 2021 г.
В июле 2021 г. «Магнит» закрыл сделку по покупке розничной сети «Дикси» у Mercury Retail Group, итоговая сумма сделки составила 97 млрд руб. В ее параметр вошли 2438 магазинов «Дикси», 39 магазинов «Мегамарт» и пять распределительных центров на 189 000 кв. м в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области. Сделка позволила удвоить долю присутствия ритейлера на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. В презентации «Магнита» говорилась, что доля ритейлера на рынке Москвы и области увеличится с 3,8 до 8,2%, а доля в Санкт-Петербурге увеличится с 9,9 до 17,2%.
Выход ВТБ из актива, скорее всего, никак не повлияет на «Магнит», считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Всем было понятно, что ВТБ — финансовый инвестор, и он в удобный момент из бумаг будет выходить, а стратегический инвестор — это Marathon Group, и это подтвердилось. В целом понятна структура сделки:Marathon Group по максимуму наращивает долю, но не выходит за 30%, чтобы не формировать необходимость выкупа бумаг у миноритариев», — говорит эксперт. А для ВТБ это хорошая возможность продать бумаги, потому что после того, как Mercury Retail Group перенесла размещение на 2022 г., на рынке есть благоприятный фон: институциональные инвесторы, которые могли бы приобрести этот пакет, могут рассмотреть вложения в «Магнит», полагает аналитик.
«У “Магнита” есть долгосрочная стратегия. Компания ответила на вопросы о запуске новых форматов — развитие того, что может скоро стать эффективным проектом жесткого дискаунтера “Моя цена”, в нем уже более 200 магазинов. Что касается развития электронной коммерции, “Магнит” начинает развитие собственной онлайн платформы. Партнерская доставка от «Яндекса», «Сбермаркета», «Самоката» и других сервисов позволила «Магниту» обеспечить в короткие сроки масштабирование и выход в регионы и ликвидировать отрыв от X5 Group, которая более активно развивала электронную коммерцию длительное время», — заключил Бурмистров.
В подготовке статьи участвовала Екатерина Литова.