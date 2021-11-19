Правительство раздаст утильгранты нефтесервисным компаниям

Государство предоставит владельцам буровых установок в нефтегазовом секторе так называемый утилизационный грант, с помощью которого они смогут компенсировать часть расходов на приобретение нового оборудования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства. Уточняется, что владельцам буровых установок будет компенсировано от 20 до 25% затрат на покупку нового оборудования российского производства. Предельный размер субсидии для одной буровой установки – 50–150 млн руб. в зависимости от ее типа.