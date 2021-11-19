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В рейтинге ритейлеров, которые используют несколько каналов продаж, сменились лидеры

В этом году ими стали «Вкусвилл», «Детский мир» и Sunlight
Маргарита Соболь
Существенное изменение рейтинга его авторы объясняют особенностями продаж компаний, работающих в разных сегментах / Евгений Разумный / Ведомости

Компании «Вкусвилл», «Детский мир» и Sunlight заняли первые места в рейтинге омниканальности ритейлеров, составленном аналитическим агентством Data Insight и IT-интегратором AWG. Сам рейтинг составляется только второй год, он учитывает эффективность работы участников рынка как в офлайне, так и в онлайне. Самих ритейлеров оценивают по 23 параметрам (путь заказа, полнота сведений о товаре, способы доставки, функционал мобильного приложения, работа колл-центра, устойчивость сайта под нагрузкой и проч.).

По сравнению с прошлым годом лидеры рейтинга поменялись полностью. В 2020 г. топ-3 в нем занимали «М.видео» (сейчас 8-е место), Adidas (15-е место) и «Все инструменты» (5-е место). Среди продуктовых ритейлеров лучшими (кроме «Вкусвилла») оказались «Перекресток» и «Ашан», среди продавцов техники и электроники – «М.видео», DNS, Holodilnik.ru, среди продавцов товаров для дома – «Все инструменты», IKEA, Leroy Merlin.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных