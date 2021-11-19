В рейтинге ритейлеров, которые используют несколько каналов продаж, сменились лидеры

Компании «Вкусвилл», «Детский мир» и Sunlight заняли первые места в рейтинге омниканальности ритейлеров, составленном аналитическим агентством Data Insight и IT-интегратором AWG. Сам рейтинг составляется только второй год, он учитывает эффективность работы участников рынка как в офлайне, так и в онлайне. Самих ритейлеров оценивают по 23 параметрам (путь заказа, полнота сведений о товаре, способы доставки, функционал мобильного приложения, работа колл-центра, устойчивость сайта под нагрузкой и проч.).