В рейтинге ритейлеров, которые используют несколько каналов продаж, сменились лидеры

В рейтинге ритейлеров, которые используют несколько каналов продаж, сменились лидерыВ этом году ими стали «Вкусвилл», «Детский мир» и Sunlight
Компании «Вкусвилл», «Детский мир» и Sunlight заняли первые места в рейтинге омниканальности ритейлеров, составленном аналитическим агентством Data Insight и IT-интегратором AWG. Сам рейтинг составляется только второй год, он учитывает эффективность работы участников рынка как в офлайне, так и в онлайне. Самих ритейлеров оценивают по 23 параметрам (путь заказа, полнота сведений о товаре, способы доставки, функционал мобильного приложения, работа колл-центра, устойчивость сайта под нагрузкой и проч.).
По сравнению с прошлым годом лидеры рейтинга поменялись полностью. В 2020 г. топ-3 в нем занимали «М.видео» (сейчас 8-е место), Adidas (15-е место) и «Все инструменты» (5-е место). Среди продуктовых ритейлеров лучшими (кроме «Вкусвилла») оказались «Перекресток» и «Ашан», среди продавцов техники и электроники – «М.видео», DNS, Holodilnik.ru, среди продавцов товаров для дома – «Все инструменты», IKEA, Leroy Merlin.