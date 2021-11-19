ФАС готова обсуждать госрегулирование цен на мазут

ФАС готова обсуждать госрегулирование цен на мазутСтоимость топлива в России выросла с начала года более чем на треть
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова обсуждать с Минфином и Минэнерго введение госрегулирования цен на мазут, заявил 18 ноября глава ФАС Максим Шаскольский в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
На проблему дорогого мазута, который в северных регионах используется тепловой генерацией, обратил внимание представитель Мурманской области в СФ Константин Долгов.
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