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Аналитики ожидают сдержанного решения ОПЕК+ на заседании 2 декабря

Текущий уровень цен на нефть – выше $70 за баррель – в целом устраивает рынок
Матвей Катков Александр Волобуев
Текущий уровень цен на нефть – выше $70 за баррель – в целом устраивает рынок / Dado Ruvic/Illustration / REUTERS

Страны – члены соглашения ОПЕК+ на заседании 2 декабря, вероятнее всего, будут придерживаться достигнутых ранее договоренностей по наращиванию добычи ежемесячно на 400 000 барр. в сутки. Такой прогноз дали опрошенные «Ведомостями» аналитики.

Днем 1 декабря прошла конференция стран – участниц ОПЕК, на которой рассматривали обновленную долгосрочную стратегию картеля. Президент ОПЕК – министр нефти и минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо отметил, что в черновике этого документа отражены основные изменения на нефтяном рынке, произошедшие за пять лет, в том числе события, связанные с энергетической и климатической повесткой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных