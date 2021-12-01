Аналитики ожидают сдержанного решения ОПЕК+ на заседании 2 декабря

Аналитики ожидают сдержанного решения ОПЕК+ на заседании 2 декабряТекущий уровень цен на нефть – выше $70 за баррель – в целом устраивает рынок
Страны – члены соглашения ОПЕК+ на заседании 2 декабря, вероятнее всего, будут придерживаться достигнутых ранее договоренностей по наращиванию добычи ежемесячно на 400 000 барр. в сутки. Такой прогноз дали опрошенные «Ведомостями» аналитики.
Днем 1 декабря прошла конференция стран – участниц ОПЕК, на которой рассматривали обновленную долгосрочную стратегию картеля. Президент ОПЕК – министр нефти и минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо отметил, что в черновике этого документа отражены основные изменения на нефтяном рынке, произошедшие за пять лет, в том числе события, связанные с энергетической и климатической повесткой.
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