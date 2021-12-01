Аналитики ожидают сдержанного решения ОПЕК+ на заседании 2 декабря

Днем 1 декабря прошла конференция стран – участниц ОПЕК, на которой рассматривали обновленную долгосрочную стратегию картеля. Президент ОПЕК – министр нефти и минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо отметил, что в черновике этого документа отражены основные изменения на нефтяном рынке, произошедшие за пять лет, в том числе события, связанные с энергетической и климатической повесткой.