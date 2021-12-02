Нефть дорожает на новостях о сохранении договоренностей ОПЕК+Экспортеры ранее опасались новых локдаунов и распечатки резервов
Цены на нефть растут после заседания министров стран — членов соглашения ОПЕК+ 2 декабря, на котором было принято решение не менять темп увеличения добычи нефти в январе 2022 г. По данным биржи ICE, с утра в четверг эталонная марка Brent дешевела и к 17:00 мск котировки опустились до $66 за баррель против $68,9 за баррель по итогам торговой сессии предыдущего дня. После 17:00, когда было обнародовано решение ОПЕК+, нефть перешла к росту и к 21:00 подорожала до $69,41 за баррель.
ОПЕК+ сохранил текущий план по темпам наращивания добычи нефти на 400 000 баррелей в сутки. «Вновь подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19-м совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 млн баррелей в сутки в январе 2022 г.», – указывается в итоговом коммюнике на сайте картеля.
Аналитики, опрошенные «Ведомостями» 1 декабря, ожидали такого решения. В частности, директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков отмечал, что текущий уровень цен на нефть устраивает большинство участников рынка.
Днем в среду состоялась конференция стран – участниц ОПЕК, на которой рассматривали обновленную долгосрочную стратегию картеля, а также риски в связи с распечаткой стратегических нефтяных резервов (SPR) США и их партнеров. Ранее США, Великобритания, Япония, Китай, Индия и Южная Корея объявили о распродаже нефти из резервов для снижения цен на нефтепродукты, в частности, бензин. Президент США Джо Байден пообещал, что в течение нескольких месяцев страна поставит на рынок около 50 млн т нефти. Но эксперты ОПЕК пришли к выводу, что SPR не окажет существенного влияния на сделанные ранее оценки глобального нефтяного рынка, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на отчет ОПЕК.
При этом замминистра энергетики США Дэвид Терк 2 декабря заявил, что Вашингтон может скорректировать сроки начала извлечения резервов нефти, если мировые цены на энергоносители упадут, передавало агентство Reuters. Терк уточнял, что Байден предоставил ведомству «определенную свободу действий» в этом вопросе.
Неопределенность в преддверии встречи ОПЕК+ также создавала ситуация с появлением нового омикрон-штамма коронавируса. Его обнаружили в конце ноября на юге Африки. Омикрон отличается более высокой скоростью распространения и заражает даже вакцинированное население. На фоне сообщений о возможности введения новых локдаунов в Европе заседание мониторингового комитета ОПЕК+, предваряющего основную встречу министров, было перенесено с 30 ноября на 2 декабря для более детального анализа ситуации. На новостях о появлении нового штамма цены на нефть 25-26 ноября рухнули с $82 до $72 за баррель.
ОПЕК+ принял рискованное решение, особенно с учетом фактора коронавируса и возможного прихода на рынок дополнительных объемов нефти из США, отмечает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. «Участники сделки ОПЕК+ полагают, что новый штамм не так опасен, как первоначально считалось. Если новых ограничений из-за него вводиться не будет и США не станут выкачивать нефть из резервов, то цены не нефть продолжат расти, особенно в зимний период», – заключил он.
Старший директор группы по природным ресурсам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко полагает, что в январе 2022 г. на рынке может возникнуть профицит предложения. «Нефть вряд ли опустится ниже $60, если только новый штамм не приведет к массовым и долгосрочным локдаунам и новому обвалу спроса. Уровень $60-70 в целом является комфортным не только для России, но и для большинства членов ОПЕК+, а также нефтегазовых компаний», – добавил аналитик.
Несмотря на снижение напряженности, вызванное решением ОПЕК+ и заявлениями из Белого дома, нефть остается недооцененной, считает старший аналитик «Альфа-банка» Никита Блохин. В случае нормализации ситуации на рынке нефтяные котировки в краткосрочной перспективе могут вернуться на уровни, превышающие $75 за баррель, отмечает эксперт. Блохин подчеркнул, что решение в пользу дальнейшего наращивания добычи закладывалось рынком в цены еще накануне встречи. «В ближайшие две недели можно ожидать, что цены на нефть продолжат демонстрировать высокую волатильность, оставаясь под давлением до разрешения неопределенности в отношении нового штамма коронавирусной инфекции», – заключает эксперт.
Для российской отрасли ограничение ОПЕК+ в 2020 г. стало болезненным ударом как с финансовой, так и с технологической точек зрения, отметила старший консультант Vygon Consulting Марина Мосоян. В 2021 г. наращивание добычи в России обеспечивалось в основном за счет имеющихся мощностей, суммарный прирост по итогам года может составить 18 млн т нефти, или всего 4% относительно 2020 года. «При этом потенциал роста добычи за счет действующего фонда практически исчерпан, поэтому есть риск невыполнения поставленных уровней прироста, если не будет обеспечено активное бурение нового фонда», – заключила она.
Соглашение ОПЕК+ заработало в 2017 г. В марте 2020 г. из-за противоречий Саудовской Аравии и России она фактически развалилась, что привело к рекордному обвалу нефтяных котировок (Brent тогда подешевела с $50 до $25 за 1 баррель). В результате в апреле того же года страны ОПЕК+ пересмотрели сокращение объемов глобальной добычи. Производство нефти было решено суммарно снизить на 9,7 млн баррелей в сутки на два года – с 1 мая 2020 г. до конца апреля 2022 г. В июле 2021 г. соглашение было продлено до конца 2022 г. Кроме того, с августа участники сделки договорились ежемесячно наращивать добычу на 400 000 баррелей в сутки.
В июле 2021 г. сделка ОПЕК+ вновь оказалась под угрозой: ОАЭ заявили о возможном выходе из соглашения. ОАЭ соглашались поддержать план по продлению сделки ОПЕК+ после апреля 2022 г. только в том случае, если ей увеличат базовую квоту добычи с 3,168 до 3,8 млн баррелей в сутки. Тем самым Абу-Даби повторил требования, выставлявшиеся страной еще в 2020 г. Минэнерго ОАЭ подчеркивало, что федерация эмиратов считает необходимым увеличить добычу, когда рынок будет готов к такому решению. Заявления ОАЭ вызвали протест и критику со стороны Саудовской Аравии. В итоге было принято компромиссное решение: квота ОАЭ была увеличена до 3,65 млн баррелей в сутки. Новые условия будут действовать с мая 2022 г.