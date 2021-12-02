Нефть дорожает на новостях о сохранении договоренностей ОПЕК+

Соглашение ОПЕК+ заработало в 2017 г. В марте 2020 г. из-за противоречий Саудовской Аравии и России она фактически развалилась, что привело к рекордному обвалу нефтяных котировок (Brent тогда подешевела с $50 до $25 за 1 баррель). В результате в апреле того же года страны ОПЕК+ пересмотрели сокращение объемов глобальной добычи. Производство нефти было решено суммарно снизить на 9,7 млн баррелей в сутки на два года – с 1 мая 2020 г. до конца апреля 2022 г. В июле 2021 г. соглашение было продлено до конца 2022 г. Кроме того, с августа участники сделки договорились ежемесячно наращивать добычу на 400 000 баррелей в сутки.