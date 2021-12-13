Auсhan покинул топ-5 ритейлеров, торгующих товарами повседневного спроса

Auсhan покинул топ-5 ритейлеров, торгующих товарами повседневного спросаЕго место заняла региональная сеть «Светофор»
Сеть «Светофор» по итогам девяти месяцев этого года заняла пятое место в рейтинге Infoline FMCG Retail Russia Top, в котором оцениваются ритейлеры, торгующие товарами повседневного спроса, с точки зрения выручки.
Компания заработала за этот период 200,5 млрд руб. и сместила с этой строчки Auchan (188,3 млрд руб.), который опустился на шестую позицию в рейтинге. Несмотря на то что благодаря увеличению доли онлайн в продажах до 5% последний смог компенсировать сокращение площадей и вернуться к росту выручки, «Светофор» показал более высокие темпы развития среди крупнейших ритейлеров, объясняет генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
По его словам, компания за 11 месяцев увеличила сеть более чем на 1130 торговых объектов и на начало декабря управляет более 2770 дискаунтерами в России. В ГК «Торгсервис» (владеет «Светофором») на запрос «Ведомостей» не ответили. Представитель Auchan подтвердил, что в этом году ритейлер вернулся к формату дискаунтера, смог стабилизироваться и перейти к росту как выручки (на 2%), так и товарооборота (около 5% с начала года по сравнимым магазинам). При этом до конца года компания не планирует открывать новые магазины, а продолжит модернизацию существующих.
За девять месяцев 2021 г. совокупный рост выручки крупнейших сетей составил 11,6%. Тройка лидеров рейтинга за год не поменялась: это по-прежнему X5 Group с выручкой 1,59 трлн руб. за девять месяцев 2021 г., «Магнит» с 1,22 трлн руб. и Mercury Retail Group («Бристоль» и «Красное & белое») с 513,7 млрд руб. На четвертом месте расположилась «Лента», к которой в III квартале присоединились сети Billa и «Семья». Для «Магнита» и Х5 Group новым драйвером развития бизнеса становятся проекты жестких дискаунтеров: первый к концу 2021 г. планирует увеличить сеть «Моя цена» до 200 объектов, а второй хочет довести сеть «Чижик» до 70 объектов, говорит Бурмистров. При этом у «Чижика» уже в 2022 г. запланировано 300 новых открытий (всего будет 1700–2000 новых магазинов сети), сообщил представитель X5 Group. В «Магните» пока не раскрывают детальных планов по своему развитию на будущий год, но стратегия компании до 2025 г. предполагает открытие 1700–2500 магазинов ежегодно, уточнил представитель ритейлера.