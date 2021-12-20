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Германские железные дороги стали чаще опаздывать

Это ставит под угрозу экономическое восстановление страны после пандемии
Илья Лакстыгал
Объемы грузоперевозок DB Cargo в первом полугодии 2021 г. выросли до 115,1 млн т / Hendrik Schmidt / DPA / AFP

Немецкая транспортная госкомпания Deutsche Bahn (DB) в отчете за январь – июнь 2021 г. признала рост систематических опозданий грузовых поездов в сравнении с первым полугодием 2020 г. За отчетный период только 71% грузовых поездов в Германии прибывали вовремя по сравнению с 80% за аналогичный период 2020 г. Заторы грузовых поездов и задержки их прибытия, согласно данным Сети европейских железных дорог, наиболее остро фиксируются в земле Северный Рейн – Вестфалия и вдоль долины Рейна, в районе Дуйсбурга, где расположены крупнейшие сталелитейные заводы Евросоюза, управляемые Thyssenkrupp.

Как сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники, немецкие промышленные компании, включая Volkswagen и производителя стали Saarstahl, уже страдают от сбоев DB, обеспечивающей большую часть перевозок железной руды, коксующегося угля и листовой стали. По данным собеседников газеты, причина создавшегося положения – масштабные инженерные работы при модернизации железных дорог, а также нехватка машинистов и подвижного состава. На этом фоне DB отдает приоритет в расписании пассажирским поездам, что усугубляет ситуацию в грузоперевозках.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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