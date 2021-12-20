Германские железные дороги стали чаще опаздывать

Германские железные дороги стали чаще опаздыватьЭто ставит под угрозу экономическое восстановление страны после пандемии
Немецкая транспортная госкомпания Deutsche Bahn (DB) в отчете за январь – июнь 2021 г. признала рост систематических опозданий грузовых поездов в сравнении с первым полугодием 2020 г. За отчетный период только 71% грузовых поездов в Германии прибывали вовремя по сравнению с 80% за аналогичный период 2020 г. Заторы грузовых поездов и задержки их прибытия, согласно данным Сети европейских железных дорог, наиболее остро фиксируются в земле Северный Рейн – Вестфалия и вдоль долины Рейна, в районе Дуйсбурга, где расположены крупнейшие сталелитейные заводы Евросоюза, управляемые Thyssenkrupp.
Как сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники, немецкие промышленные компании, включая Volkswagen и производителя стали Saarstahl, уже страдают от сбоев DB, обеспечивающей большую часть перевозок железной руды, коксующегося угля и листовой стали. По данным собеседников газеты, причина создавшегося положения – масштабные инженерные работы при модернизации железных дорог, а также нехватка машинистов и подвижного состава. На этом фоне DB отдает приоритет в расписании пассажирским поездам, что усугубляет ситуацию в грузоперевозках.