Германские железные дороги стали чаще опаздывать

Немецкая транспортная госкомпания Deutsche Bahn (DB) в отчете за январь – июнь 2021 г. признала рост систематических опозданий грузовых поездов в сравнении с первым полугодием 2020 г. За отчетный период только 71% грузовых поездов в Германии прибывали вовремя по сравнению с 80% за аналогичный период 2020 г. Заторы грузовых поездов и задержки их прибытия, согласно данным Сети европейских железных дорог, наиболее остро фиксируются в земле Северный Рейн – Вестфалия и вдоль долины Рейна, в районе Дуйсбурга, где расположены крупнейшие сталелитейные заводы Евросоюза, управляемые Thyssenkrupp.