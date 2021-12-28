«Газпром» хочет построить третий небоскреб в Санкт-Петербурге

«Газпром» обсуждает с властями Санкт-Петербурга возможность строительства третьего небоскреба высотой 555 м в Лахте (Приморский район города), где сейчас расположена его штаб-квартира. Это следует из сообщения компании, опубликованного на ее официальном сайте. В нем также говорится, что общая площадь объекта может составить около 179 000 кв. м. Размер инвестиций, необходимых для его сооружения, компания не раскрывает. «Ведомости» направили запрос в «Газпром».