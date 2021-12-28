«Газпром» хочет построить третий небоскреб в Санкт-Петербурге

«Газпром» хочет построить третий небоскреб в Санкт-ПетербургеНа берегу Финского залива может появиться здание высотой 555 м
«Газпром» обсуждает с властями Санкт-Петербурга возможность строительства третьего небоскреба высотой 555 м в Лахте (Приморский район города), где сейчас расположена его штаб-квартира. Это следует из сообщения компании, опубликованного на ее официальном сайте. В нем также говорится, что общая площадь объекта может составить около 179 000 кв. м. Размер инвестиций, необходимых для его сооружения, компания не раскрывает. «Ведомости» направили запрос в «Газпром».
Новый небоскреб станет частью архитектурного проекта вместе с другими подобными объектами компании – бизнес-центром «Лахта центр» (462 м) и еще не построенным «Лахта центром 2» (703 м). О планах по возведению последнего «Газпром» сообщил в мае 2021 г. В 2018 г. в отчетности «Газпром нефти» инвестиции в первый небоскреб оценивались в 120,7 млрд руб.
По словам представителей компании, «Лахта центр 2» должен стать вторым зданием в мире по высоте после небоскреба «Бурдж-Халифа» в Дубае. Тогда же «Газпром» уточнял, что строительство второго небоскреба будет осуществляться за счет проектного финансирования, а курировать проект будет структура, не связанная с «Газпромом».
«Газпром» постепенно переводил свои структуры в Санкт-Петербург из Москвы на протяжении последних 10 лет, но решение о смене места регистрации компании годовое собрание акционеров приняло только в июне 2021 г. В Москве штаб-квартира располагалась на ул. Наметкина в юго-западной части города, остальные крупные подразделения находились в других районах столицы.
Первой в 2011 г. переезд в Петербург осуществила «Газпром нефть». Решение компании ее представитель объяснял тогда газете «Коммерсантъ» ростом бизнеса компании, с которым инфраструктура Москвы якобы уже не справлялась. Для размещения своих дочерних компаний «Газпром» в 2012 г. начал строить бизнес-центр «Лахта центр». Его начали использовать в конце 2018 г., впрочем, внутри здания еще продолжаются работы по отделке.
Первоначально «Газпром» рассматривал возможность строительства своей высотной штаб-квартиры в районе Малой Охты – рядом с историческим центром города, но этот проект не получил одобрения жителей и властей Петербурга. После этого небоскреб начали проектировать на Лахте, расположенной на берегу Финского залива, в отдалении от районов исторической застройки.