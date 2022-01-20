Газета
Бизнес

Как «Трансмашхолдинг» обошел Alstom в тендере почти на $1 млрд

Властям Аргентины потребовалось 3 года, чтобы выбрать поставщика электричек
Анастасия Львова Ксения Потаева
Антон Великжанин / для Ведомостей

«ТМХ Интернэшнл», дочерняя структура группы «Трансмашхолдинг» (ТМХ), выиграла тендер на поставку электричек «Иволга» в Аргентину, сообщила компания 20 января. «Министерство транспорта Аргентины объявило «ТМХ Интернэшнл» победителем тендера на поставку 70 электропоездов переменного тока (560 вагонов) общей стоимостью $864 млн», – говорится в релизе. 

Компания уточнила, что тендер проводился в течение трех лет. За это время оценивались не только технические и экономические параметры электричек претендентов, но и соответствие тендерных предложений «современным ожиданиям пассажиров». 

«Трансмашхолдинг» – крупнейший в России производитель подвижного железнодорожного состава, около 80% акций которого контролируют структуры Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и гендиректора ТМХ Кирилла Липы, 20% принадлежит французской Alstom. Чистая прибыль ТМХ по МСФО в 2020 г. снизилась на 4,5%, до 23,2 млрд руб., выручка выросла на 6,8%, до 305,4 млрд руб.

Согласно конкурсной документации, контракт включает разработку, производство, поставку и послепродажное обслуживание 8–вагонных электропоездов серии «Иволга» для колеи 1676 мм. Для этого платформу придется модернизировать, так как в России ширина колеи составляет 1520 мм. Также модификация вагона для Аргентины потребует подключения к контактной сети переменного тока 25кВ (в российской модификации – 3 кВ постоянного тока). «Корпус электропоезда будет выполнен из нержавеющей стали в трехдверном исполнении (по три двери с каждой стороны – «Ведомости»). Предполагается также согласовать с заказчиком ряд технических и интерьерных решений, а также требуемую условиями тендера локализацию производства», – сказал «Ведомостям» представитель ТМХ

Что такое «Иволга»

«Иволга» – городской электропоезд, изначально разработанный специально для Московских центральных диаметров (МЦД). Используется как для междугородних перевозок, так и в виде наземного метро. В состав поезда могут входить от 5 до 12 вагонов, максимальная вместимость составляет более 3600 человек, а конструкционная скорость – 120 км/ч. Срок заявленной службы составляет 40 лет.
«Иволга» спроектирована и собрана в России на Тверском вагоностроительном заводе (входит в ТМХ). Поезд, по заявлению производителя, на 90% состоит из комплектующих российского производства, что позволяет заводу обеспечивать заказами 360 российских предприятий–смежников. На конец 2020 г., по данным компании, было выпущено 39 электропоездов в 11–вагонном исполнении и 2 по 5 вагонов, в 2021 г. сборка не производилась.

Ожидается, что поставки электричек в Аргентину начнутся через 2 года, с момента вступления в силу договора о поставке (который пока не подписан). Они будут поставляться в течение двух лет, таким образом исполнение контракта в части поставок техники займет не менее четырех лет. 

Новые поезда будут обслуживать пассажиров в пригородном сообщении между Буэнос–Айресом и городами–спутниками, уточняется в сообщении ТМХ

Тендер на поставку электричек для Буэнос–Айреса был объявлен в 2018 г. еще бывшим министром транспорта страны Гильермо Дитрихом. 

По данным аргентинского портала Eldiarioar, российский машиностроительный холдинг в 2021 г. остался единственным участником тендера. Свои заявки на него также подавали один из крупнейших в мире машиностроительных концернов, французская Alstom и малоизвестная аргентинская компания Vemerkiper. Сумма контракта, предложенная ТМХ, на 12% выше изначальной планки, обозначенной в тендере – $759,2 млн. По данным издания, итоговая сумму контракта выросла из-за того, что ТМХ запросила более высокую цену за поставку техники (без учета затрат на техобслуживание) – $783,9 вместо изначально предусмотренных конкурсом $677,9 млн. В то же время, ТМХ предложила и более привлекательные условия по обслуживанию подвижного состава: 70 поездов в течение 16 лет вместо ремонта лишь 24 поездов (остальные заказчик должен был ремонтировать своими силами) в течение 10 лет. При этом российский холдинг немного снизил планку по затратам на текущее обслуживание электропоездов – до $80,2 вместо предлагаемых $81,6 млн. 

К концу тендерных процедур ТМХ осталась единственным участником конкурса, Alstom и Vemerkiper – не смогли доказать соответствие требованиям технического задания, пишет Eldiarioar. В частности, французская Alstom предложила вагоны с двумя дверями с каждой стороны вагона, вместо трех. Это увеличило бы время выхода пассажиров на остановках вдвое. Кроме того, компания неверно произвела расчет тяги. Vemerkiper была дисквалифицирована из–за отсутствия необходимого «бэкграунда» в отрасли железнодорожного машиностроения, утверждает Eldiarioar. Аргентинская пресса не раскрывает собственников Vemerkiper, но называет компанию «загадочной» и сообщает, что она вдруг стала победителем многих госзаказов в Аргентине.

«Это большой успех ТМХ в развитии проектов в Аргентине, которая для холдинга стала одним из первых зарубежных рынков», – сказал «Ведомостям» гендиректор «Infoline–аналитики» Михаил Бурмистров. 

«Трансмашхолдинг» и ГК 1520 конкурируют за контракт в Иерусалиме на 2,5 млрд евро

Шансы ТМХ на победу высоки благодаря опыту работы за рубежом, но заявка ГК 1520 и ее партнеров дешевле

Представитель ТМХ напомнил «Ведомостям», что это не самый крупный из зарубежных контрактов компании. В 2018 г. был подписан контракт на поставку 1300 пассажирских вагонов для Египетских национальных железных дорог стоимостью более 1 млрд евро. 

Бурмистров полагает, что победе в конкурсе в Аргентине способствовал статус ТМХ как надежного партнера для правительства Аргентины, поскольку компания в 2018 г. также успешно реализовала проект по ремонту тепловозов китайского производства на линии «Сан Мартин». Инвестиции ТМХ в создание ремонтной площадки в депо Mechita (г. Брагадо, провинция Буэнос-Айрес) составили тогда 170 млн евро.

«На этот тендер ТМХ выставил современную платформу, отвечающую требованиям пассажиров и эксплуатантов. Очевидно, что она имеет серьезный экспортный потенциал в регионе», – соглашается заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук. Этот контракт, по его мнению, улучшит репутацию ТМХ на рынке Аргентины, что в дальнейшем позволит компании бороться за заказы и в других странах, конкурируя с ведущими мировым производителями – китайской CRRC, немецкой Siemens и французской Alstom.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных