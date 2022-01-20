Как «Трансмашхолдинг» обошел Alstom в тендере почти на $1 млрд

Как «Трансмашхолдинг» обошел Alstom в тендере почти на $1 млрдВластям Аргентины потребовалось 3 года, чтобы выбрать поставщика электричек
«ТМХ Интернэшнл», дочерняя структура группы «Трансмашхолдинг» (ТМХ), выиграла тендер на поставку электричек «Иволга» в Аргентину, сообщила компания 20 января. «Министерство транспорта Аргентины объявило «ТМХ Интернэшнл» победителем тендера на поставку 70 электропоездов переменного тока (560 вагонов) общей стоимостью $864 млн», – говорится в релизе.
Компания уточнила, что тендер проводился в течение трех лет. За это время оценивались не только технические и экономические параметры электричек претендентов, но и соответствие тендерных предложений «современным ожиданиям пассажиров».
«Трансмашхолдинг» – крупнейший в России производитель подвижного железнодорожного состава, около 80% акций которого контролируют структуры Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и гендиректора ТМХ Кирилла Липы, 20% принадлежит французской Alstom. Чистая прибыль ТМХ по МСФО в 2020 г. снизилась на 4,5%, до 23,2 млрд руб., выручка выросла на 6,8%, до 305,4 млрд руб.
Согласно конкурсной документации, контракт включает разработку, производство, поставку и послепродажное обслуживание 8–вагонных электропоездов серии «Иволга» для колеи 1676 мм. Для этого платформу придется модернизировать, так как в России ширина колеи составляет 1520 мм. Также модификация вагона для Аргентины потребует подключения к контактной сети переменного тока 25кВ (в российской модификации – 3 кВ постоянного тока). «Корпус электропоезда будет выполнен из нержавеющей стали в трехдверном исполнении (по три двери с каждой стороны – «Ведомости»). Предполагается также согласовать с заказчиком ряд технических и интерьерных решений, а также требуемую условиями тендера локализацию производства», – сказал «Ведомостям» представитель ТМХ.
Что такое «Иволга»
«Иволга» – городской электропоезд, изначально разработанный специально для Московских центральных диаметров (МЦД). Используется как для междугородних перевозок, так и в виде наземного метро. В состав поезда могут входить от 5 до 12 вагонов, максимальная вместимость составляет более 3600 человек, а конструкционная скорость – 120 км/ч. Срок заявленной службы составляет 40 лет.
«Иволга» спроектирована и собрана в России на Тверском вагоностроительном заводе (входит в ТМХ). Поезд, по заявлению производителя, на 90% состоит из комплектующих российского производства, что позволяет заводу обеспечивать заказами 360 российских предприятий–смежников. На конец 2020 г., по данным компании, было выпущено 39 электропоездов в 11–вагонном исполнении и 2 по 5 вагонов, в 2021 г. сборка не производилась.
Ожидается, что поставки электричек в Аргентину начнутся через 2 года, с момента вступления в силу договора о поставке (который пока не подписан). Они будут поставляться в течение двух лет, таким образом исполнение контракта в части поставок техники займет не менее четырех лет.
Новые поезда будут обслуживать пассажиров в пригородном сообщении между Буэнос–Айресом и городами–спутниками, уточняется в сообщении ТМХ.
Тендер на поставку электричек для Буэнос–Айреса был объявлен в 2018 г. еще бывшим министром транспорта страны Гильермо Дитрихом.
По данным аргентинского портала Eldiarioar, российский машиностроительный холдинг в 2021 г. остался единственным участником тендера. Свои заявки на него также подавали один из крупнейших в мире машиностроительных концернов, французская Alstom и малоизвестная аргентинская компания Vemerkiper. Сумма контракта, предложенная ТМХ, на 12% выше изначальной планки, обозначенной в тендере – $759,2 млн. По данным издания, итоговая сумму контракта выросла из-за того, что ТМХ запросила более высокую цену за поставку техники (без учета затрат на техобслуживание) – $783,9 вместо изначально предусмотренных конкурсом $677,9 млн. В то же время, ТМХ предложила и более привлекательные условия по обслуживанию подвижного состава: 70 поездов в течение 16 лет вместо ремонта лишь 24 поездов (остальные заказчик должен был ремонтировать своими силами) в течение 10 лет. При этом российский холдинг немного снизил планку по затратам на текущее обслуживание электропоездов – до $80,2 вместо предлагаемых $81,6 млн.
К концу тендерных процедур ТМХ осталась единственным участником конкурса, Alstom и Vemerkiper – не смогли доказать соответствие требованиям технического задания, пишет Eldiarioar. В частности, французская Alstom предложила вагоны с двумя дверями с каждой стороны вагона, вместо трех. Это увеличило бы время выхода пассажиров на остановках вдвое. Кроме того, компания неверно произвела расчет тяги. Vemerkiper была дисквалифицирована из–за отсутствия необходимого «бэкграунда» в отрасли железнодорожного машиностроения, утверждает Eldiarioar. Аргентинская пресса не раскрывает собственников Vemerkiper, но называет компанию «загадочной» и сообщает, что она вдруг стала победителем многих госзаказов в Аргентине.
«Это большой успех ТМХ в развитии проектов в Аргентине, которая для холдинга стала одним из первых зарубежных рынков», – сказал «Ведомостям» гендиректор «Infoline–аналитики» Михаил Бурмистров.
Представитель ТМХ напомнил «Ведомостям», что это не самый крупный из зарубежных контрактов компании. В 2018 г. был подписан контракт на поставку 1300 пассажирских вагонов для Египетских национальных железных дорог стоимостью более 1 млрд евро.
Бурмистров полагает, что победе в конкурсе в Аргентине способствовал статус ТМХ как надежного партнера для правительства Аргентины, поскольку компания в 2018 г. также успешно реализовала проект по ремонту тепловозов китайского производства на линии «Сан Мартин». Инвестиции ТМХ в создание ремонтной площадки в депо Mechita (г. Брагадо, провинция Буэнос-Айрес) составили тогда 170 млн евро.
«На этот тендер ТМХ выставил современную платформу, отвечающую требованиям пассажиров и эксплуатантов. Очевидно, что она имеет серьезный экспортный потенциал в регионе», – соглашается заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук. Этот контракт, по его мнению, улучшит репутацию ТМХ на рынке Аргентины, что в дальнейшем позволит компании бороться за заказы и в других странах, конкурируя с ведущими мировым производителями – китайской CRRC, немецкой Siemens и французской Alstom.