Как «Трансмашхолдинг» обошел Alstom в тендере почти на $1 млрд

По данным аргентинского портала Eldiarioar, российский машиностроительный холдинг в 2021 г. остался единственным участником тендера. Свои заявки на него также подавали один из крупнейших в мире машиностроительных концернов, французская Alstom и малоизвестная аргентинская компания Vemerkiper. Сумма контракта, предложенная ТМХ, на 12% выше изначальной планки, обозначенной в тендере – $759,2 млн. По данным издания, итоговая сумму контракта выросла из-за того, что ТМХ запросила более высокую цену за поставку техники (без учета затрат на техобслуживание) – $783,9 вместо изначально предусмотренных конкурсом $677,9 млн. В то же время, ТМХ предложила и более привлекательные условия по обслуживанию подвижного состава: 70 поездов в течение 16 лет вместо ремонта лишь 24 поездов (остальные заказчик должен был ремонтировать своими силами) в течение 10 лет. При этом российский холдинг немного снизил планку по затратам на текущее обслуживание электропоездов – до $80,2 вместо предлагаемых $81,6 млн.