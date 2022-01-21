Минтранс разработал правила применения спецсредств к авиадебоширам

В течение полета члены экипажа должны держать связанного или пристегнутого наручниками авиадебошира под постоянным наблюдением, размещать нарушителей на креслах у прохода или выхода запрещено. Брать ремни и наручники экипаж сможет только в момент применения спецсредств для остановки нарушителя и строго «в соответствии с эксплуатационной документацией таких средств», уточняется в проекте. Снять наручники с нарушителя можно будет также только по решению КВС или при передаче его сотрудникам правоохранительных органов после посадки воздушного судна.