Минтранс разработал правила применения спецсредств к авиадебоширам

Минтранс разработал правила применения спецсредств к авиадебоширамСковать их наручниками и ремнями можно будет в том числе за оскорбления и наглость
Минтранс предложил использовать пластиковые наручники и нейлоновые ремни для «связывания» авиадебоширов на борту самолетов, следует из проекта постановления правительства, размещенного 21 января на сайте regulation.gov.ru
«Данная мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя (на борту самолета. – «Ведомости»). При этом доступ посторонних лиц к таким средствам сдерживания должен быть исключен», – сказал «Ведомостям» представитель Минтранса, комментируя документ.
Из проекта следует, что наручники и ремни будут применяться при угрозе безопасности полета, а также жизни и здоровью пассажиров и экипажа. В частности, это может быть «словесная угроза», использование бранных выражений или оскорблений, «угрожающая, наглая или оскорбительная манера поведения». Средства сдерживания также смогут использовать против дебоширов, мешающих работе бортпроводников и летчиков.
Для задержания такого пассажира члены экипажа или сотрудники службы авиационной безопасности авиакомпании (если самолет еще находится на земле) могут запретить ему входить в зону пассажирского салона, расположенную «непосредственно перед дверью кабины летного экипажа», говорится в документе. При этом самим пилотам в таком случае запрещено покидать кабину. Распоряжение о применении наручников сможет отдать только командир воздушного судна (КВС).
В течение полета члены экипажа должны держать связанного или пристегнутого наручниками авиадебошира под постоянным наблюдением, размещать нарушителей на креслах у прохода или выхода запрещено. Брать ремни и наручники экипаж сможет только в момент применения спецсредств для остановки нарушителя и строго «в соответствии с эксплуатационной документацией таких средств», уточняется в проекте. Снять наручники с нарушителя можно будет также только по решению КВС или при передаче его сотрудникам правоохранительных органов после посадки воздушного судна.
Постановление должно вступить в силу с 1 сентября 2022 г. и действовать до сентября 2028 г.
Закон, разрешающий экипажам самолетов применять к авиадебоширам специальные средства сдерживания, был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2021 г. Документ разрешает их использовать, но перечень спецсредств и правила их применения должен был разработать Минтранс. В тексте закона также указывается, что их можно будет применять только против лиц, которые своими действиями «создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью других лиц и отказываются подчиняться распоряжениям КВС».
Инициативу поддерживало все авиационное сообщество. Профильная ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в марте 2021 г. настаивала на скорейшем принятии этого закона, внесенного в Госдуму еще в 2018 г. Законодатели приняли акт в третьем чтении в конце ноября 2021г., а в декабре его подписал президент.
Законодательство в отношении авиадебоширов в России последовательно ужесточали в последние годы. В 2017 г. ввели уголовную ответственность за нарушение правил безопасности на транспорте (ст. 213 и 267.1 Уголовного кодекса РФ), предусматривающую до пяти лет лишения свободы. С июня 2018 г. в России также действует закон, разрешающий авиакомпаниям вести собственные черные списки пассажиров, которым отказывают в продаже билетов за допущенные ранее нарушения на борту.
Отсутствие серьезной позитивной динамики по сокращению количества авиадебоширов наблюдают и правоохранители. По данным МВД, предоставленным «Ведомостям», даже в пандемийный 2020 г., когда авиатрафик резко снизился, за совершение противоправных действий не было допущено к авиаперевозкам 1568 человек (в 2019 г. – 2273, 2018 г. – 1858), еще 1078 пассажиров снято с рейсов (в 2019 г. – 1165, 2018 г. – 1131).
Но облегчить ситуацию, когда дебошир уже на борту, а борт в воздухе, черные списки не помогут, говорил ранее «Ведомостям» представитель авиакомпании Red Wings Александр Воробьев. Гендиректор авиакомпании Nordwind Игорь Швецов тоже указывал, что снятие дебошира с рейса уже после прилета неэффективно, тем более что «в некоторых странах к деструктивным пассажирам довольно снисходительное отношение».