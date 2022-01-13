Российские авиакомпании к концу 2021 года растеряли пунктуальность

У «Уральских авиалиний» массовые задержки рейсов наблюдались и летом, и в начале осени 2021 г. По данным OAG, в мае без опозданий перевозчику удалось выполнить только 50% вылетов, в июне и в июле — 32% и 32,5% соответственно, в августе — 25%, в сентябре — 28%. В самой компании статистику OAG считали некорректной из-за слишком мелкого временного промежутка, которое агентство считает задержкой рейса. «15–20 минут, которые требуются на руление, — это нормальное явление. Проблема с регулярностью была у всех в этом году, кроме «Аэрофлота», — пояснял в ноябре в интервью РБК гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов. Топ-менеджер подчеркивал, что «в прессе преподносятся не те задержки, которые фиксируются Росавиацией». Но он признавал, что проблемы с задержками есть, и объяснял их сдвижкой сроков по поставке в парк авиакомпании четырех новых Airbus, а также дефицитом сотрудников в аэропортах, которые сократили штат в пандемию.