Российские авиакомпании к концу 2021 года растеряли пунктуальность

Российские авиакомпании к концу 2021 года растеряли пунктуальностьПеревозчикам не удается справиться с метеоусловиями и резким ростом пассажиропотока
Средний показатель пунктуальности авиарейсов 16 российских авиакомпаний в декабре 2021 г. составил 50,3%, следует из данных британского агентства авиастатистики OAG и расчетов «Ведомостей». Это более слабый показатель как по сравнению с ноябрем 2021 г. (67,3%), так и с декабрем доковидного 2019-го (68,45%). OAG считает задержкой рейса вылет или прилет более чем на 15 минут позднее запланированного.
В список обсчитываемых авиакомпаний сейчас OAG внесла «Аэрофлот», «Победу», «Россию», S7, Azur air, Red Wings, Smartavia, «Уральские авиалинии», Utair, «Газпромавиа», «Ижавиа», АК «Алроса», Nordstar, авиакомпанию «Северсталь» «Ямал», «Якутию». В декабре 2020 г. агентство не включило данные по «России» и «Якутии», что не позволяет впрямую сопоставлять рейтинги. Но средний показатель по 14 российским авиаперевозчикам тогда также был выше — 56,8% против 54,2% в декабре 2021 г.
В декабре 2021 г. опаздывать стали чаще все крупнейшие перевозчики РФ из первой шестерки по объему перевозок пассажиров, следует из статистики OAG. «Победа» выполнила без задержек 71,9% рейсов, заняв лишь 83-е место среди компаний региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и первое среди российских. «Аэрофлот» не задерживал 71,8% авиарейсов, S7 Airlines — 62%, Utair — 57,8%, «Россия» — 46,2%. Из крупных перевозчиков ниже других в рейтинге оказались «Уральские авиалинии»: лишь 36,5% рейсов авиакомпании было выполнено без серьезных опозданий. Компания заняла 140-е место из 150 авиакомпаний в рейтинге по EMEA. Ниже нее оказались менее крупные перевозчики Nordstar (35,9%, 142-е место), «Газпромавиа» (22,2%, 147-е место) и «Якутия» (0,6%, 149-е место).
В 2019 г. ситуация выглядела гораздо более позитивной. Тогда в декабре самой пунктуальной среди как российских, так и мировых авиакомпаний OAG назвал «Россию» (100% рейсов выполнено вовремя), за которой шли «Аэрофлот» (86%), Utair (79,6%), S7 Airlines (75,8%) и «Победа» (74,5%). «Уральские авиалинии» тогда выполнили вовремя 71% рейсов, замкнув топ-6 крупнейших в РФ перевозчиков. В конце 2020 г. пунктуальность рейсов «Аэрофлота» составила 86,5%, «Победы» — 72,2%, S7 — 65,9%, Utair — 61,8%, «Уральских авиалиний» — 46,1%.
У «Уральских авиалиний» массовые задержки рейсов наблюдались и летом, и в начале осени 2021 г. По данным OAG, в мае без опозданий перевозчику удалось выполнить только 50% вылетов, в июне и в июле — 32% и 32,5% соответственно, в августе — 25%, в сентябре — 28%. В самой компании статистику OAG считали некорректной из-за слишком мелкого временного промежутка, которое агентство считает задержкой рейса. «15–20 минут, которые требуются на руление, — это нормальное явление. Проблема с регулярностью была у всех в этом году, кроме «Аэрофлота», — пояснял в ноябре в интервью РБК гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов. Топ-менеджер подчеркивал, что «в прессе преподносятся не те задержки, которые фиксируются Росавиацией». Но он признавал, что проблемы с задержками есть, и объяснял их сдвижкой сроков по поставке в парк авиакомпании четырех новых Airbus, а также дефицитом сотрудников в аэропортах, которые сократили штат в пандемию.
Представитель «Уральских авиалиний» Вера Гасникова сообщила «Ведомостям», что статистика OAG учитывает также грузовые рейсы авиакомпаний на пересертифицированных под эту задачу пассажирских самолетах. Но логистика таких авиарейсов, по ее словам, сложнее, поскольку они выполняются под конкретного заказчика: «Время вылета грузовых самолетов порой значительно отличается от предварительного расписания и может сдвигаться на несколько часов и даже суток». В текущем осенне-зимнем сезоне у «Уральских авиалиний», по данным компании, из 52 самолетов 8 выполняют такие чартерные рейсы с грузами.
Росавиация фиксирует задержки вылетов от двух часов и более. По такому методу у «Уральских авиалиний» в ноябре 2021 г. регулярность пассажирских рейсов составила 97,4%, прогнозируемая регулярность за декабрь 2021 г. – 95%, уточнила Гасникова. При этом Росавиация с середины 2019 г. не обнародует данные о пунктуальности выполнения рейсов, но продолжает вести статистику, поскольку этот критерий учитывается при выдаче допусков на международные направления. Собеседник «Ведомостей» в одной из авиакомпаний сообщил, что после инцидента с обледеневшим самолетом авиакомпании S7 2 декабря (тогда рейс Магадан — Новосибирск совершил экстренную посадку в Иркутске) Росавиация рекомендовала усилить контроль за противообледенительной обработкой. «Это привело к увеличению времени подготовки каждого самолета на 10 минут», — говорит он.
В S7 согласились с трендами статистики британского агентства: «По внутренним метрикам компании в декабре S7 наблюдает те же тренды, что и аналитики OAG. Пунктуальность снижается из-за сочетания двух факторов — сложные погодные условия и увеличение количества рейсов у перевозчиков ввиду повышенного спроса на перелеты в новогодний период». Представители «России», Utair и «Победы» также связали участившиеся задержки с метеоусловиями. «Сложная метеообстановка декабря 2021 г., связанная с обильными снегопадами и перепадами температур, стала причиной 34% задержек (против 23% в декабре 2020 г.) Также участились задержки из-за факторов, не связанных с операционной деятельностью перевозчиков, аэропортов и других авиационных служб. Это стало причиной задержки 7% рейсов», — рассказал пресс-секретарь «России» Сергей Стариков. Представитель «Победы» Елена Селиванова добавила, что пунктуальность рейсов лоукостера сильнее, чем у конкурентов, зависит от метеоусловий, «так как у “Победы” нет лишних простаивающих на бетоне самолетов, которые можно использовать в случае задержки рейса». Она также обратила внимание на нехватку ресурсов в региональных аэропортах.
Представители Росавиации и Минтранса отказались от комментариев «Ведомостям». В Росавиации лишь уточнили, что не планируют возобновить публикацию своих данных по задержкам. Представитель «Аэрофлота» не ответил на запрос на момент публикации материала.
«На учащение задержек рейсов авиакомпаний повлияли наращивание интенсивности полетов после спада в пандемию (темпы восстановления авиарынка сейчас очень высокие) и переформатирование маршрутной сети многих авиакомпаний под рейсы в регионы, где аэропорты испытывают сложности с техническим оснащением, — говорит директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. — Часто региональные аэропорты имеют одну действующую посадочную полосу, с ее закрытием на очистку от снега приостанавливается прием самолетов». По его словам, адаптироваться к росту пассажиропотока авиакомпаниям мешает и образовавшийся на рынке дефицит летных кадров.
Единственный вариант решения проблемы — ждать стабилизации ситуации на авиарынке, считает Пантелеев. «Пока темпы роста [авиаперевозок] не вернутся к незначительным, мы все равно будем сталкиваться с задержками рейсов», — считает эксперт. Формально у Росавиации есть рычаги, чтобы «наказывать» перевозчиков за непунктуальность, и ведомство регулярно проводит разбирательства по случаям крупных задержек, были прецеденты невыдачи разрешений на выполнение международных рейсов. Но, несмотря на это, по словам Пантелеева, авиакомпании просто не способны строго соблюдать график в периоды бурного роста авиатрафика.