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После ковидного 2019 года авиаперевозки стали популярнее поездов

Этому помогли дешевые авиабилеты, повышение доступности аэропортов и субсидии
Анастасия Львова
Авиатрафик восстанавливается в России в 1,6 раза быстрее железнодорожного / Евгений Разумный / Ведомости

Объемы пассажирских авиаперевозок в России обогнали трафик на железнодорожном транспорте в крупных городах России, следует из опубликованных 10 декабря расчетов Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ). Например, авиатрафик в Калининграде, Махачкале, Минеральных Водах, Владивостоке, Мурманске, Новосибирске и Екатеринбурге за 10 месяцев 2021 г. превысил количество пассажиров дальнего следования (150 км и более) из этих городов в доковидном 2019 году, когда оно достигало пиковых значений.

Так, пассажиропоток аэропорта «Храброво» (Калининград) в этом году в 8,5 раза выше, чем на вокзалах города в 2019 г. В Махачкале и Минводах авиатрафик выше в 4,5 раза, во Владивостоке и Уфе – в 2,1 раза, в Мурманске – в 1,7 раза, в Новосибирске – в 1,6 раза. Также превысили допандемийный трафик дальнего следования аэропорты Сочи, Сургута, Краснодара, Екатеринбурга, Астрахани, Анапы, Красноярска, Оренбурга и Казани.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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