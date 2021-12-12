После ковидного 2019 года авиаперевозки стали популярнее поездов

После ковидного 2019 года авиаперевозки стали популярнее поездовЭтому помогли дешевые авиабилеты, повышение доступности аэропортов и субсидии
Объемы пассажирских авиаперевозок в России обогнали трафик на железнодорожном транспорте в крупных городах России, следует из опубликованных 10 декабря расчетов Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ). Например, авиатрафик в Калининграде, Махачкале, Минеральных Водах, Владивостоке, Мурманске, Новосибирске и Екатеринбурге за 10 месяцев 2021 г. превысил количество пассажиров дальнего следования (150 км и более) из этих городов в доковидном 2019 году, когда оно достигало пиковых значений.
Так, пассажиропоток аэропорта «Храброво» (Калининград) в этом году в 8,5 раза выше, чем на вокзалах города в 2019 г. В Махачкале и Минводах авиатрафик выше в 4,5 раза, во Владивостоке и Уфе – в 2,1 раза, в Мурманске – в 1,7 раза, в Новосибирске – в 1,6 раза. Также превысили допандемийный трафик дальнего следования аэропорты Сочи, Сургута, Краснодара, Екатеринбурга, Астрахани, Анапы, Красноярска, Оренбурга и Казани.