После ковидного 2019 года авиаперевозки стали популярнее поездов

Так, пассажиропоток аэропорта «Храброво» (Калининград) в этом году в 8,5 раза выше, чем на вокзалах города в 2019 г. В Махачкале и Минводах авиатрафик выше в 4,5 раза, во Владивостоке и Уфе – в 2,1 раза, в Мурманске – в 1,7 раза, в Новосибирске – в 1,6 раза. Также превысили допандемийный трафик дальнего следования аэропорты Сочи, Сургута, Краснодара, Екатеринбурга, Астрахани, Анапы, Красноярска, Оренбурга и Казани.