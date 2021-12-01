Авиакомпании в 2021 году получат 70–80 млрд рублей убытка

Операционные убытки российских пассажирских авиакомпаний по итогам 2021 г. составят 70–80 млрд руб., прогнозирует Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), куда входят все крупнейшие перевозчики страны. Прогнозом с «Ведомостями» поделился вице-президент АЭВТ Борис Шокуров.