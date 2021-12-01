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Авиакомпании в 2021 году получат 70–80 млрд рублей убытка

Основные причины – дорогой керосин и дешевые билеты
Анастасия Львова
Авиакомпании в 2021 году получат 70–80 млрд рублей убытка / Евгений Разумный / Ведомости

Операционные убытки российских пассажирских авиакомпаний по итогам 2021 г. составят 70–80 млрд руб., прогнозирует Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), куда входят все крупнейшие перевозчики страны. Прогнозом с «Ведомостями» поделился вице-президент АЭВТ Борис Шокуров.

В пандемийном 2020 году операционные убытки пассажирских авиакомпаний составили рекордные 197,3 млрд руб., а совокупный убыток всех авиакомпаний, включая грузовые, – 133 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных