Авиакомпании в 2021 году получат 70–80 млрд рублей убытка

Авиакомпании в 2021 году получат 70–80 млрд рублей убыткаОсновные причины – дорогой керосин и дешевые билеты
Операционные убытки российских пассажирских авиакомпаний по итогам 2021 г. составят 70–80 млрд руб., прогнозирует Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), куда входят все крупнейшие перевозчики страны. Прогнозом с «Ведомостями» поделился вице-президент АЭВТ Борис Шокуров.
В пандемийном 2020 году операционные убытки пассажирских авиакомпаний составили рекордные 197,3 млрд руб., а совокупный убыток всех авиакомпаний, включая грузовые, – 133 млрд руб.
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