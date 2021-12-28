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Как закончили год авиакомпании и что ждет их в 2022 году

Цены будут постепенно расти, спрос – смещаться в сторону пунктуальности, а авиакомпании могут вернуться к прибыли
Анастасия Львова
Цены на перелеты по России останутся примерно на уровне 2021 г. / Максим Стулов / Ведомости

Авиаперевозки в 2021 г. все-таки не успели оправиться от кризиса коронавирусного 2020 года. Пассажиропоток всех российских авиакомпаний за 11 месяцев 2021 г. был на 14% ниже, чем в 2019 г., и составляет 102,8 млн пассажиров, сообщила пресс-служба Минтранса. По итогам года министерство ожидает, что будет перевезено 105 млн человек, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) прогнозирует 107 млн пассажиров. Это на 16–17% ниже, чем в 2019 г., но на 55% больше, чем в прошлом году.

Но реанимация перевозок оказалась очень однобокой: перевозки на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) превысили показатели 2019 г. и именно за счет них трафик растет. По данным Росавиации, на ВВЛ в январе – ноябре было перевезено 81,4 млн человек, это 80% всего авиатрафика и на 20% выше допандемийного уровня. В международном сообщении за этот период было перевезено всего 21,4 млн пассажиров, что составляет 41% от уровня 2019 г. В этом году для авиаперелетов открыто уже 79 стран против менее 20 в 2020 г., но закрыты по-прежнему многие высокодоходные рейсы в Европу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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