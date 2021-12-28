Как закончили год авиакомпании и что ждет их в 2022 году

Но реанимация перевозок оказалась очень однобокой: перевозки на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) превысили показатели 2019 г. и именно за счет них трафик растет. По данным Росавиации, на ВВЛ в январе – ноябре было перевезено 81,4 млн человек, это 80% всего авиатрафика и на 20% выше допандемийного уровня. В международном сообщении за этот период было перевезено всего 21,4 млн пассажиров, что составляет 41% от уровня 2019 г. В этом году для авиаперелетов открыто уже 79 стран против менее 20 в 2020 г., но закрыты по-прежнему многие высокодоходные рейсы в Европу.